日本15歲美少女遭刺死原因仍未明　疑兇事發前附近建築公司工作

日本琦玉市一名15歲少女，在周一（14日）被一名男子用刀刺死的事件，琦玉縣警方仍未知道事發的原因。疑兇的谷內寬幸據報仍拒絕回應調查，但媒體指他在事發當日在少女居住的大廈附近一間建築公司工作。 15歲少女手柄玲奈在周一晚回家的時候，被24歲男子谷內寬幸用刀刺死。根據法醫的檢驗後，初步證實少女的死因是因為上半身被刺傷，傷及器官致死。琦玉的警方表示，目前未知谷內是在少女住所附近埋伏，還是尾隨少女後犯案，以及二人之間的關係也仍然未明。僅知道的是，谷內在案發現場附近500米的一間建築公司工作。由於谷內在附近工作，故也調查他是否有在「踩線」熟悉現場環境等，不過警察指，谷內現時仍保持沉默，拒絕回應查問，故仍需要調查其行兇動機。

目擊者指疑兇事後表現冷靜 不過日本媒體向谷內的建築公司社長進行查問，據悉谷內在去年10月開始在公司任職，在案發當日的下午5時社長曾問過谷內會否一起吃飯，但谷內稱已吃過並拒絕，而社長再問谷內想不想一起喝酒，谷內同樣表示拒絕。社長指，當時未有察覺谷內有任何異樣。谷內大約在傍晚6時半下班，而案發時間是當日晚上8時15分左右。據報谷內在行兇後着路人報警，而在現場仍遺留大量血跡，並從現場有一條長達1.5公里的血路，一直延至當日扣押谷內的派出所。而目擊者表示，谷內案發後就抱着頭蹲下，沒有任何暴力傾向，表現冷靜。 日本媒體也訪問遇害少女的朋友及街坊。街坊指遇害少女是一位開朗而體貼的姊姊，與人見面時都會微笑及打招呼。今個月她才開始升上高中的校園生活。據少女的中學及小學同學指，少女在中小學都是學校籃球隊的成員，熱愛籃球。

北九州女生刺殺案疑兇有精神病 另外在去年12月，日本北九州市麥當勞發生的一宗隨機殺人事件，一名44歲男子平原政德刺傷兩名中學生，導致一名女生死亡事故。在經過初步的精神鑑定，疑兇的平原相信患有精神病。而他需要再接受一次的精神鑑定，故再次要被扣押。他被再扣留多3個月，並確定是否具備承擔刑事責任的能力。 日本媒體指，如果平原獲得裁定因為神經失常而犯案，將可能撤銷對其刑事檢控。報道指檢察方準備再另聘專家來判斷平原的精神狀態。