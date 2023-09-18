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國際
2023-09-18 11:30:11

日本19歲大學生殺害父母　稱父對成績要求太過份及從小遭虐待 重判24年

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這名19歲的被告是九州大學的學生，今年三月，他在位於東京的父母家中用刀刺傷了50多歲的父親和40多歲的母親，被指控謀殺罪。

日本一名19歲男子持刀在家中殺害父母而被指控謀殺，佐賀地方法院近日判處他24年有期徒刑。這名19歲的被告是九州大學的學生，今年三月，他在位於東京的父母家中用刀刺傷了50多歲的父親和40多歲的母親，被指控謀殺罪。

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在之前的陪審團審判中，檢方要求判處28年有期徒刑，並表示被告奪走兩條生命是很明顯的反社會行為。但另一方面，辯方律師則稱被告由於從小遭到父親對成績的過高要求和身體虐待，才會導致這個不幸的事件，希望能夠從輕量刑，將他送進青少年管訓所或是保護管束。

而承辦的佐賀地方法院首席法官岡崎忠之在15日的判決中提到，被告母親身上有四處刀傷，且事後被告也沒有試圖進行急救，足認有殺人意圖。岡崎忠之補充說，「如果將他關押在青少年管訓所，其最長拘留期限為三年，這不足以讓他認知自己殺害直系血親的嚴重性，透過保護管束要達到教化的機會更是小。」

岡崎忠之還說，即使被告從小遭到父親的不當管教，的確有值得同情的地方，然而本起事件是有計劃性的殺人，且連無辜的母親也下手，足見被告行兇的動機是自私的，因此判處他24年有期徒刑。希望被告能夠利用入監服刑的時間，好好反省自己的罪行。

而對於判決結果，佐賀地方檢察廳副檢察長千代部弘明表示算是相當適當。不過被告的家人透過律師表示，無法接受判決結果，因為被告是在長期受虐下才犯下殺人重罪，認為法官應多考慮這一點，且據統計家庭內的殺人案件再犯率極低，不需要做出如此嚴厲的判決。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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