日本19歲大學生殺害父母　稱父對成績要求太過份及從小遭虐待 重判24年

這名19歲的被告是九州大學的學生，今年三月，他在位於東京的父母家中用刀刺傷了50多歲的父親和40多歲的母親，被指控謀殺罪。

日本一名19歲男子持刀在家中殺害父母而被指控謀殺，佐賀地方法院近日判處他24年有期徒刑。這名19歲的被告是九州大學的學生，今年三月，他在位於東京的父母家中用刀刺傷了50多歲的父親和40多歲的母親，被指控謀殺罪。

在之前的陪審團審判中，檢方要求判處28年有期徒刑，並表示被告奪走兩條生命是很明顯的反社會行為。但另一方面，辯方律師則稱被告由於從小遭到父親對成績的過高要求和身體虐待，才會導致這個不幸的事件，希望能夠從輕量刑，將他送進青少年管訓所或是保護管束。

而承辦的佐賀地方法院首席法官岡崎忠之在15日的判決中提到，被告母親身上有四處刀傷，且事後被告也沒有試圖進行急救，足認有殺人意圖。岡崎忠之補充說，「如果將他關押在青少年管訓所，其最長拘留期限為三年，這不足以讓他認知自己殺害直系血親的嚴重性，透過保護管束要達到教化的機會更是小。」