日本2月份旅客續創單月新高　中國遊客回復至疫前水平

日本每月公布的旅客估算數字，在2月再次突破該月新高。在上月有約326萬外國遊客到訪日本，是有統計以來2月份首次突破300萬人次，其中中國遊客達到72.27萬人次，與2019年的時的72.3萬人次相若。而香港訪日人數唯一錄得下跌，但仍超越美國成為日本第4大的遊客來源地。

日本政府觀光廳今日（19日）公布上月份的遊客估算數字。上月訪日旅客達到325.81萬人次，比去年同期上升16.9%，是有紀錄以來2月份最多的一次，也是首次突破300萬。除了香港之外，所有統計的地區及國家都比去年有所增長，當中中國的增長達57.3%，有72.27萬人次訪日，數字僅次於2019年的723,617人次。觀光廳指，相信與2月初的農曆新年假期有關。