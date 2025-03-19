日本2月份旅客續創單月新高　中國遊客回復至疫前水平

日本每月公布的旅客估算數字，在2月再次突破該月新高。在上月有約326萬外國遊客到訪日本，是有統計以來2月份首次突破300萬人次，其中中國遊客達到72.27萬人次，與2019年的時的72.3萬人次相若。而香港訪日人數唯一錄得下跌，但仍超越美國成為日本第4大的遊客來源地。
日本政府觀光廳今日（19日）公布上月份的遊客估算數字。上月訪日旅客達到325.81萬人次，比去年同期上升16.9%，是有紀錄以來2月份最多的一次，也是首次突破300萬。除了香港之外，所有統計的地區及國家都比去年有所增長，當中中國的增長達57.3%，有72.27萬人次訪日，數字僅次於2019年的723,617人次。觀光廳指，相信與2月初的農曆新年假期有關。
香港旅客因今年農曆年假較早而下跌
然而香港訪日遊客卻比去年同期下跌5%，去年2月有205,884人次的香港人到日本旅行，但上月卻只有19.55萬人次。然而上月訪日的香港旅客仍較美國多，是僅次於南韓、中國、台灣以外，第4大的日本旅客來源地。觀光廳指，相信下跌的原因是今年香港的農曆年假在1月底，而去年則在2月中，故此農曆年訪日遊客推前在1月底訪日。
另外日本首相石破茂在周三（18日）進行的觀光立國內閣會議上，指明2026至2030年的觀光政策會在明年3月公布，其中目標會維持在2030年達到每年6,000萬人次訪日，以及消費額達到15萬億日圓的目標，並提出具體的政策。而在去年訪日旅客已達到最多的3,686萬人次，消費額更是首次突破8萬億日圓，已提前達到今年的目標。不過日本仍需要就旅客過度集中在個別都市圈，造成過度觀光問題作出疏導方案。