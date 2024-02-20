日本2月熱如夏日 東京升至攝氏22度 群馬縣25.4度創2月高溫紀錄

日本各地近日受到來自南方的暖空氣影響而溫度上升，群馬縣伊勢崎市周二(20日)中午前最高氣溫已達攝氏25度以上，達到氣象廳定義的「夏日」指標。東京市區亦錄得攝氏22度，是往年5月的水平。
氣象廳「夏日」定義
根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。氣象廳表示，位於伊勢崎市的觀測點上午11時49分測得最高氣溫25.4度，超過2021年2月21日測得的23.8度，創當地觀測史2月高溫紀錄。
群馬縣氣溫上升
朝日電視台報道，群馬縣伊勢崎市最高氣溫已超過25度，是本州今年第一個出現「夏日」高溫的地點。在群馬縣桐生市及靜岡機場，測得最高氣溫也分別創下當地2月觀測史新高。
東京市區最高氣溫也升至22度，是年初至今最暖和的一天。但預計周三關東地區氣溫將下降，料回復寒冷天氣。
預料冷空氣將抵關東地區
朝日新聞指，日本受到溫暖南風影響，周二上午太平洋側地區的氣溫普遍上升。氣象廳表示，白天有些地方的最高氣溫可堪比5月上旬水平。但自傍晚起，以太平洋側為主地區將受冷空氣影響，料氣溫明顯下降。其中，預計東京市區到2月24日前的最高氣溫，可能會有低於10度的情況，本週溫差將相當劇烈。
正值2月寒冬，但北海道及青森等北日本地區於周一(19日)卻觀測到異常高溫，共有217處地點的最高氣溫刷新當地觀測史2月新高紀錄。