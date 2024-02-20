日本2月熱如夏日 東京升至攝氏22度 群馬縣25.4度創2月高溫紀錄

東京近日和暖，有民眾在街上熱得脫掉外套。(美聯社)

日本各地近日受到來自南方的暖空氣影響而溫度上升，群馬縣伊勢崎市周二(20日)中午前最高氣溫已達攝氏25度以上，達到氣象廳定義的「夏日」指標。東京市區亦錄得攝氏22度，是往年5月的水平。

氣象廳「夏日」定義

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。氣象廳表示，位於伊勢崎市的觀測點上午11時49分測得最高氣溫25.4度，超過2021年2月21日測得的23.8度，創當地觀測史2月高溫紀錄。