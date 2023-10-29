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國際
2023-10-29 11:15:01

日本20世紀初發現「美人魚木乃伊」　百多年後經研究揭由3個物種組成

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日本20世紀初出土「美人魚木乃伊」　經研究揭由3個物種組成

20世紀初時，一位在日本的美國水手將一具「美人魚木乃伊」帶回岸邊，後來捐贈給美國俄亥俄州的克拉克縣歷史學會研究；經後來研究發現，該木乃伊竟是由3種不同的物種合成的生物。

根據《太陽報》報道，一名美國水手於1900年代從日本帶回一具「人魚木乃伊」，隨後就將其捐贈美國俄亥俄州（State of Ohio）的克拉克縣文化遺產中心（Clark County Historical Society）。該具木乃伊有一張大嘴、一嘴怪牙、大爪子、和魚一樣的下半身，在頭部的周圍還有白色毛髮。

進行X光和電腦斷層掃描

近日就有美國科學家針對這具「美人魚木乃伊」進行X光和電腦斷層掃描，北肯塔基大學（Northern Kentucky University）放射科醫生Joseph Cress指出，該具木乃伊至少是由3種生物組成，是一種有猴子的頭和軀幹、雙手像兩棲動物，比如短吻鱷、鱷魚或蜥蜴，而且還有一條像魚的尾巴。

喬瑟夫表示，電腦斷層將有助於挑選木乃伊的「切片」，並且更仔細地探索內部構造，例如該具木乃伊的「鼻孔」是否為我們所認知的鼻腔，或者「耳腔」是否能一直延伸至大腦連結處。最後研究團隊將數據和資料送給辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo），以幫助釐清是哪些品種組成的「美人魚木乃伊」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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