日本20世紀初發現「美人魚木乃伊」　百多年後經研究揭由3個物種組成

20世紀初時，一位在日本的美國水手將一具「美人魚木乃伊」帶回岸邊，後來捐贈給美國俄亥俄州的克拉克縣歷史學會研究；經後來研究發現，該木乃伊竟是由3種不同的物種合成的生物。

根據《太陽報》報道，一名美國水手於1900年代從日本帶回一具「人魚木乃伊」，隨後就將其捐贈美國俄亥俄州（State of Ohio）的克拉克縣文化遺產中心（Clark County Historical Society）。該具木乃伊有一張大嘴、一嘴怪牙、大爪子、和魚一樣的下半身，在頭部的周圍還有白色毛髮。