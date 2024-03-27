日本20歲拳王猝逝　教練和《第一神拳》作者等與遺體合照惹眾怒

日本輕蠅量級青年拳擊冠軍坂間叶夢本於17日在比賽前一天猝逝，得年僅20歲，突如其來的死訊震驚拳擊界。他的教練、知名漫畫《第一神拳》作者森川讓次等親友上周六(23日)出席守靈儀式後，卻上傳和坂間遺體的合照，在網路上掀起眾怒。

綜合日媒Nlab及《日刊體育》，坂間的守靈儀式23日在東京都內的靈堂舉行，出席的都是他生前熟識的友人，包括教練山田武士、拳擊選手中谷潤人、京口紘人、那須川天心及知名漫畫《第一神拳》作者森川讓次。然而，山田事後在社交平台X上傳在靈堂的大合照，可見眾人圍繞棺材，微笑比出握拳手勢，並清楚拍攝到坂間遺體臉部，引發眾多網友怒批：「不管發揮多大的想像力都無法理解這種行為」、「令人不舒服」、「如果不是遺體照片，而是他生前大家一起在拳擊館的合照就好了」。