日本24歲青年獨駕帆船繞地球一圈刷新紀錄 返航感言：不安與孤獨是最大敵人

24歲木村啓嗣上周六(8日)成功改寫「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船繞行地球一圈的日本最年輕紀錄。(互聯網)

日本24歲青年木村啓嗣上周六(8日)刷新「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船繞行地球一圈的日本最年輕紀錄。他回程後受訪表示，在整個航程中，「不安與孤獨是最大的敵人」。

木村啓嗣周日出席在新西宮遊艇碼頭舉行的返港歡迎儀式與記者會，他皮膚黝黑，明顯曬傷，完成航程後瘦了約12公斤。他說，「昨天感受到的是回到終點的安心感，今天的喜悅愈來愈強烈，很高興能夠完成(航程)」。

青年獨駕帆船231天刷新紀錄

木村去年10月22日從兵庫縣新西宮遊艇碼頭出港，經歷約5萬2,000公里的航程後，在出發後第231天的6月8日下午2時40分左右，返抵終點紀伊水道，改寫30年前由海洋冒險家白石康次郎創下的日本最年輕紀錄。