日本24歲青年獨駕帆船繞地球一圈刷新紀錄 返航感言：不安與孤獨是最大敵人

日本24歲青年木村啓嗣上周六(8日)刷新「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船繞行地球一圈的日本最年輕紀錄。他回程後受訪表示，在整個航程中，「不安與孤獨是最大的敵人」。
木村啓嗣周日出席在新西宮遊艇碼頭舉行的返港歡迎儀式與記者會，他皮膚黝黑，明顯曬傷，完成航程後瘦了約12公斤。他說，「昨天感受到的是回到終點的安心感，今天的喜悅愈來愈強烈，很高興能夠完成(航程)」。
青年獨駕帆船231天刷新紀錄
木村去年10月22日從兵庫縣新西宮遊艇碼頭出港，經歷約5萬2,000公里的航程後，在出發後第231天的6月8日下午2時40分左右，返抵終點紀伊水道，改寫30年前由海洋冒險家白石康次郎創下的日本最年輕紀錄。
現年85歲的日本海洋冒險家堀江謙一，曾在1962年創下小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋的全球第一人紀錄，並在60年後的2022年，又寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋的最高齡紀錄。
青年講述船上苦與樂
堀江也出席周日的歡迎儀式，並獻花祝福木村平安歸來。他勉勵木村說，「你真的很努力，恭喜你順利達成目標，希望你以達成繞行地球一圈的最高齡紀錄作為目標」。
在下午的記者會上，木村講述在航程中為確保睡眠時間遭遇的辛苦等過程。他說，本來預想航線上會有甚麼船隻、可以睡多少時間，但才入睡3分鐘就因為風向改變被鈴聲叫醒，「很難有充足的睡眠時間」。此外，在航程中，「思考得愈多就變得愈消極，在繞行地球一圈的過程中，不安和孤獨是最大的敵人」。