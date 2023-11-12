日本25歲女製作並販售「呃男人錢攻略」 踢爆邊5種男人最易上當 騙財逾3億日圓

日本一名年輕女子製作並在網上販售「戀愛詐騙教導指南」，教授「姊妹們」如何在不用上床的情況下騙取男士的錢，還踢爆哪5種男人最易受騙。報道指，她向男性埋手，成功騙財逾3億日圓(約1,540萬港元)。有讀者參考其「呃錢攻略」後，亦從兩名男子身上騙取合共約1,065萬日圓(約54.9萬港元)。 呃錢攻略是如何鍊成的？ 日媒報道，25歲的渡邊真衣曾任職風俗店，因為迷戀牛郎令自己債台高築，迫於向風俗店的舊客要錢。她其後整理「心得」，寫成「戀愛詐騙教導指南」並在網上發售，一套3冊，全文約2萬5,000字，售價2萬8,000日圓(約1,443港元)。內容提到：「自己從每個男人身上取得300萬日圓以上」、「因為成為了『絕頂女子(是指不用出賣肉體、又不用見面，透過社交媒體就能騙財的職業高手)』，每日可以去牛郎店，且每月平均花費200萬日圓」。渡邊透露，賣書的收入合共1,993萬日圓(約102萬港元)。

書中分享戀愛經驗 渡邊在書中分享她與多名男性交往的經驗，教女孩子如何在不發生性關係的情況下，騙取男性金錢等。例如，教授讀書「對話時應以交往為前提進行對話，讓對方認為自己成了女孩子心目中特別的存在，會令他很高興」，並提到「建立信任關係」、「能賺錢的對話」、「事後處理」三大步驟。

呃錢3大要點 首先要了解男方的一切，透過日常對話讓對方產生信任；第二，要不時暗示自己的經濟狀況不好，並展現柔弱一面，但要在對方第一次出錢時「假裝」拒絕，不要太心急。例如，說自己最近缺錢，可謊稱拖欠房租，讓對方說出「我借錢給你吧」，此時應先拒絕一次，說「不能這樣麻煩你，我自己去借高利貸就可以」，給機會對方出手相救。第三，要感激對方的付出，這樣才能滿足男性的虛榮心。書中強調不能忽視「事後處理」，提醒女孩子獲得金錢後，也不要忘記常常回覆對方LINE，不然對方若察覺被騙，可能會報警。