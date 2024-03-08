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國際
2024-03-08 09:45:06

日本3名中學生設桃色騙局搶錢　22歲受騙大學生逃走時墮樓跌死

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日本3名中學生設桃色騙局搶錢　22歲受害大學生逃走時墮樓跌死

日本3名中學生設桃色騙局搶錢　22歲受害大學生逃走時墮樓跌死

日本發生震驚全國的社會案件。大阪一名22歲男大生，遭3名中學少男少女設下桃色騙局，他為免被搶奪財物而逃走，危急期間從4樓墮下身亡。

1名疑犯年僅13歲未被逮捕

據《NHK》及《TBS》等日媒綜合報道，2月12日下午，一名22歲滋賀縣草津市大學三年級學生太田岳，被人發現倒臥在大阪中央區瓦屋町的路上，他滿身是血，全身受到重擊，緊急送醫後仍宣告不治，研判是從附近大樓墮下。

警方調閱監視器後，發現案情不單純，畫面顯示，事件前男大生曾與一名女中學生經過附近便利店，還拍到2名中學少年追着死者跑。警方隨後逮捕涉事15歲少年及的14歲少女、而另外1名少年因為犯案當時僅13歲，警方未能逮捕，只能依法向兒童相談所通報。

 

少女：已曾多次設局搶錢

調查後，該名14歲中學少女坦承2月時與死者在網上結識，隨即不懷好意，找來2名友人設下桃色騙局。少女供稱：「我找人跟大學生搶錢，但才脅迫他，就被他跑了。」

監視器拍到，男大生被脅迫後，慌張從6樓跳到隔壁棟的4樓屋頂，之後疑似不慎失足墮下地面死亡。據《MBS NEWS》報道，主謀其實是當中年紀最小的13歲少年，他是少女的同校男友，疑似鼓吹女友向男大生「假交往真設局」奪取錢財。

少女供稱，過去就曾以類似手法，多次成功向他人奪取財物。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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