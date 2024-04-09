日本311地震後設郵筒接收家屬信件　負責人退休轉交寺廟接手

日本311地震，至今超過14年。一位居於岩手縣的咖啡店東主，在10年前於自己的店前設立郵筒，收集地震失去親人的受害者發送的無法轉達的信件，而有關東主在周一（8日）將郵筒轉交附近的一間寺院管理。 現年74歲的日本男子赤川勇治，在2014年的3月，即是地震後的3年，開始有了一個「漂流郵筒」的想法，希望受害者可以透過文字，緩解心中的悲傷。於是赤川在當時自己開設的咖啡店門前，放置一個郵筒，作為沒有目的地的信件的郵寄地址。赤川透露，郵筒每星期都會接收到一些急件。

當中有在地震中，丈夫被海嘯捲走的太太向丈夫寄信說：「哪怕只是一個夢，也請讓我再聽到你的聲音。」也有在地震中女兒一家三口逝世的女士，寄信表示：「我會代你們堅強地生活下去。」有關的故事之後引起了很多人的關注，甚至被拍成電影，同時更成立了獎學金，為地震的孤兒助學。 收逾千封家屬來信 赤川至今收到了逾1,000封信件，並且一直在保管着。而他每年也會到距離咖啡店10分鐘車程的寺院內進行悼念，並邀請死難者家屬一同上香。雖然他的咖啡店在2019年結業，但他仍然擔任着郵筒的管理人。不過直到今年的3月，赤川覺得「我的母親雖然仍然在生，但我好像一直沒照顧她。」他表示已98歲母親在2年前開始患上認知障礙，並在岩手縣內陸地區的療養院，在新冠疫情下，無法與母親會面。