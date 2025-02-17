日本32歲男家長會初見 瘋戀女同學五旬母 鍥而不捨追求 終成眷屬

愛情來到，擋也擋不住……日本一名32歲男子一見鍾情，戀上女同學的媽媽，兩人相差21歲，男子成年後勇敢求愛，與「女神」終成眷屬。
日媒報道，ABC朝日放送長壽綜藝節目「歡迎新婚夫婦！」(新婚さんいらっしゃい！)周日(16日)播出的一集，一對相差21歲的姐弟戀夫妻成為主角。特別的是，妻子是丈夫小時候女同學的母親。他們居於靜岡縣富士市，妻子今年53歲，丈夫32歲。兩人於男方學生時代的家長日初見面，直至10多年後，一次偶然機會下重逢。男方瞬間就被眼前的美魔女吸引，屬「一見鍾情」，隨即展開熱烈追求。
男方初次表白 嚇親Auntie
緣份來到，男子鼓起勇氣，邀請這位同學的母親共進晚餐，更當場表白，向對方說「我對你一見鍾情，請和我交往」。但這突如其來的表白，卻嚇怕女方。
一個月內每天約會女方
儘管被女方拒絕，男子仍鍥而不捨，在之後的30天「每天都約會女方」。這時，女方剛離婚不久，男子溫馨追求，成為她情緒上的支柱。
投其所好
女方曾無意間提到自己喜歡花燈，男子記在心上，之後在1個月內連續帶她參觀了40個不同的燈會，令她驚喜不已。到了第30天，兩人在公園散步時，男方再度表白，但女方依然拒絕，令男子失望落淚。
擔心世俗眼光
很多日本人仍擺脫不了保守觀念，因擔心他人對「老妻少夫」的眼光，女方一直不願答應男方追求，直到一天，女兒傳來短訊對她表達支持，這才讓她改變想法，接受男方的愛。經歷重重困難，兩人終在去年7月結婚，展開人生幸福新篇章。