日本32歲男家長會初見 瘋戀女同學五旬母 鍥而不捨追求 終成眷屬

愛情來到，擋也擋不住……日本一名32歲男子一見鍾情，戀上女同學的媽媽，兩人相差21歲，男子成年後勇敢求愛，與「女神」終成眷屬。

日媒報道，ABC朝日放送長壽綜藝節目「歡迎新婚夫婦！」(新婚さんいらっしゃい！)周日(16日)播出的一集，一對相差21歲的姐弟戀夫妻成為主角。特別的是，妻子是丈夫小時候女同學的母親。他們居於靜岡縣富士市，妻子今年53歲，丈夫32歲。兩人於男方學生時代的家長日初見面，直至10多年後，一次偶然機會下重逢。男方瞬間就被眼前的美魔女吸引，屬「一見鍾情」，隨即展開熱烈追求。