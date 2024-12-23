日本3200顆椰菜離奇消失　中國籍兄弟落田偷菜斷正(有片)

日本茨城縣近期發生大規模椰菜(另稱「高麗菜」)竊盜事件，該縣西部地區有許多菜農向警方報案，原本種在農田裡，還未收割的椰菜竟然離奇消失，目前已累計至少3,200顆被盜。21日下午，一對中國籍兄弟在菜田偷菜時「斷正」，被菜農制服報警，警方正在調查2人與其他偷竊案之間的關聯性。

綜合報道，結城市18日有約840顆椰菜被盜；八千代町有約1,200顆椰菜被偷；之前古賀市也約有1,200顆椰菜被偷走。當地菜農表示，有些看起來像是用刀割過的痕跡。茨城縣下妻市在上周六(21日)有下午約2時，有菜農與友人一起前往巡視的農田，卻當場制服了兩名正在偷菜的男子，隨即報警。