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國際
2024-12-23 14:33:00

日本3200顆椰菜離奇消失　中國籍兄弟落田偷菜斷正(有片)

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日本3200顆椰菜離奇消失，中國籍兄弟落田偷菜斷正。(X)

日本3200顆椰菜離奇消失，中國籍兄弟落田偷菜斷正。(X)

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日本茨城縣近期發生大規模椰菜(另稱「高麗菜」)竊盜事件，該縣西部地區有許多菜農向警方報案，原本種在農田裡，還未收割的椰菜竟然離奇消失，目前已累計至少3,200顆被盜。21日下午，一對中國籍兄弟在菜田偷菜時「斷正」，被菜農制服報警，警方正在調查2人與其他偷竊案之間的關聯性。

綜合報道，結城市18日有約840顆椰菜被盜；八千代町有約1,200顆椰菜被偷；之前古賀市也約有1,200顆椰菜被偷走。當地菜農表示，有些看起來像是用刀割過的痕跡。茨城縣下妻市在上周六(21)有下午約2時，有菜農與友人一起前往巡視的農田，卻當場制服了兩名正在偷菜的男子，隨即報警。

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警察到場調查，發現2名疑犯已將偷摘的8顆椰菜放進事先準備的卡車車廂內。(X)

警察到場調查，發現2名疑犯已將偷摘的8顆椰菜放進事先準備的卡車車廂內。(X)

疑犯人贓並獲 菜農：絕對不會原諒

警察到場調查，發現2名疑犯已將偷摘的8顆椰菜放進事先準備的卡車車廂內，事後亦查出2人身分為中國籍兄弟，分別是45歲的周成青與36歲的周成乙。日本警方指出，兄弟倆被逮時矢口否認犯案，警方正調查與其他偷竊案之間的關聯性。由於今年日本受到酷暑影響，導致日本椰菜的出貨量下降，冬季菜價也比平常飆漲數倍，當地菜農指出，他們種椰菜已逾10年，第一次遇到如此誇張的偷菜事件，除了損失慘重，更氣得表示，絕對不會原諒偷菜賊。

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