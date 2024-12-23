日本3200顆椰菜離奇消失　中國籍兄弟落田偷菜斷正(有片)

日本茨城縣近期發生大規模椰菜(另稱「高麗菜」)竊盜事件，該縣西部地區有許多菜農向警方報案，原本種在農田裡，還未收割的椰菜竟然離奇消失，目前已累計至少3,200顆被盜。21日下午，一對中國籍兄弟在菜田偷菜時「斷正」，被菜農制服報警，警方正在調查2人與其他偷竊案之間的關聯性。
綜合報道，結城市18日有約840顆椰菜被盜；八千代町有約1,200顆椰菜被偷；之前古賀市也約有1,200顆椰菜被偷走。當地菜農表示，有些看起來像是用刀割過的痕跡。茨城縣下妻市在上周六(21日)有下午約2時，有菜農與友人一起前往巡視的農田，卻當場制服了兩名正在偷菜的男子，隨即報警。
疑犯人贓並獲 菜農：絕對不會原諒
警察到場調查，發現2名疑犯已將偷摘的8顆椰菜放進事先準備的卡車車廂內，事後亦查出2人身分為中國籍兄弟，分別是45歲的周成青與36歲的周成乙。日本警方指出，兄弟倆被逮時矢口否認犯案，警方正調查與其他偷竊案之間的關聯性。由於今年日本受到酷暑影響，導致日本椰菜的出貨量下降，冬季菜價也比平常飆漲數倍，當地菜農指出，他們種椰菜已逾10年，第一次遇到如此誇張的偷菜事件，除了損失慘重，更氣得表示，絕對不會原諒偷菜賊。
茨城県で相次いでいたキャベツ泥棒の犯人はやっぱり中国人だったか。— 髙橋𝕏羚@闇を暴く人。 (@Parsonalsecret) December 22, 2024
逮捕されたら「捨てられていたものを持って帰ろうとした」と否認しているけど、そもそもこんな兄弟を入国させた事が間違っている。
キャベツの生産者に弁済させて即刻強制送還だな。 pic.twitter.com/m41zonqEoE