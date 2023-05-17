日本4月旅客創疫後新高　逾15萬香港客佔第四

日本觀光局公布，4月份的旅客人數達到近195萬人次，比上月的約181.7萬人次還要多，是日本重新開放旅客入境後的新高。然而中國旅客僅得10.8萬人次，比疫情前仍以逾八成。至於香港旅客是第4高的地區，達15.2萬人次。

日本觀光局在今日（17日）公布4月份的初步旅客數字，上月入境日本的旅客約有1,949,100人次，是自新冠疫情爆發以來的新高。當中南韓及台灣仍是最多的地區，分別有46.7萬以及29.1萬人次，而美國就以近18.4萬人次超越香港成為第3，香港則以15.2萬人次排行第4。日本上月底放寬中國旅客入境與其他地區看齊，因此入境的中國旅客只有108,300人次，比2019年4月份下跌85.1%。