日本4月旅客創疫後新高　逾15萬香港客佔第四

日本觀光局公布，4月份的旅客人數達到近195萬人次，比上月的約181.7萬人次還要多，是日本重新開放旅客入境後的新高。然而中國旅客僅得10.8萬人次，比疫情前仍以逾八成。至於香港旅客是第4高的地區，達15.2萬人次。
日本觀光局在今日（17日）公布4月份的初步旅客數字，上月入境日本的旅客約有1,949,100人次，是自新冠疫情爆發以來的新高。當中南韓及台灣仍是最多的地區，分別有46.7萬以及29.1萬人次，而美國就以近18.4萬人次超越香港成為第3，香港則以15.2萬人次排行第4。日本上月底放寬中國旅客入境與其他地區看齊，因此入境的中國旅客只有108,300人次，比2019年4月份下跌85.1%。
較疫情仍少三份一
至於與疫情前相比，上月的數字仍較2019年的292.6萬人次下跌33.4%。至於今年前4個月的估算旅客數字為673.9萬人次，比2019年同期下跌38.6%。
觀光局表示，中國旅客因為中國仍然限制遊客到日本旅遊以及在4月底前回國仍需要提交陰性檢測，加上日本在4月29日才撤銷抽樣檢測的限制，故中國觀光客數字仍未回復，不過兩地的直航班次正持續增加。至於有關於香港旅客，因為清明及復活節長假期之下，訪日的旅客數字已達到疫情前的78.4%，而來往香港與福岡及成田機場的航班已經開始增加。
除了旅客回復之外，部份地區比疫情前有所增長，當中包括東南亞的印尼及新加坡，印尼4月訪日人數達48,700人次，比2019年同期上升超過20%，至於新加坡亦有42,000人次到訪日本，比2019年上升14.4%，而美國的183,900人次，亦比2019年同月微增8%。