日本5歲童被藏屍家中案　屋內再發現一長者白骨

日本琦玉縣在今年3月發生一宗慘案，一名5歲兒童疑被單親母親及同屋男女虐待致死，並被藏屍於家中。豈料日本警方在涉案家中進行搜查後，再在家中的地板下，發生一名原居於屋內的長者的白骨，懷疑與屋內的男女有關。 遇害的5歲小孩柿本歩夢，與離家出走的母親、30歲的柿本知香，入住了琦玉縣本莊市的一戶民居，與同屋的34歲男子丹羽洋樹及54歲女子石井陽子同住。其中丹羽與石井據報為情侶關係。日本傳媒報道指，步夢媽媽在帶同步夢離家出走後，一度搬到朋友家中，之後向丈夫提出離婚後，遷到朋友鄰居，即事發屋中。

3人涉非法處理屍體 由於一般而言，日本的民居都是一家人居住，像石井、丹羽及柿本母子的組合相當奇怪，而柿本母子被指在搬入有關民居後就性情大變，尤其歩夢在之後疑遭到同屋人以責罵等行動，對他作軟性虐待。直到今年1月，步夢母親向幼稚園申請退學，惹起園方的懷疑，並向縣政府通報懷疑虐兒。之後政府派人登門造訪，步夢母親拒絕讓兒子見面而揭發案件。柿本歩夢的屍體被發現時，後腦有傷痕，而其母聲稱是歩夢意外撞傷所致。而其母及同屋的兩人以非法處理屍體檢控。 涉案的民居原本是石井陽子丈夫的母親居住，之後石井陽子與丈夫搬入照顧其母。其後石井丈夫因病離世後，丹羽就遷入。而報道指，兩名長者在大約5年前左右陸續就未見蹤影。據報道指，石井丈夫的母親是縣有的有錢人。日本琦玉縣警方今日(6日)證實，早前在屋內地板內發現的白骨是屬於一名長者，懷疑為石井已去世的丈夫的媽媽。琦玉縣警方就調查有關的白骨與石井及丹羽的關係。