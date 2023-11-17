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國際
2023-11-17 11:45:27

日本51歲無業男偷光神社屋頂銅板　轉售圖利賺50萬日圓

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日本51歲無業男偷光神社屋頂銅板　轉售圖利賺50萬日圓

日本靜岡市駿河區一名51歲失業男子因偷盜神社屋頂80塊銅板被捕，屋頂幾乎被掀光，得花至少100萬日圓（約5.18萬港元）維修。

維修須耗資至少100萬日圓

日媒《SBS NEWS》報道，靜岡市駿河區的津島神社屋頂現在光禿禿一片，僅用藍色帆布蓋着。今年10月上旬，津島神社的工作人員因神社屋頂上的銅質金屬板被竊報警，警方追查這些銅板的去向，一查就查到該名51歲男子頭上，隨即將男子逮捕。

當地警方表示，這名男子失業又居無定所，他在審訊期間供認，從今年6月中旬至10月上旬，在津島神社陸續偷走神社屋頂共80塊銅板，價值50萬日圓（約2.59萬港元），後續疑似再轉賣給收購金屬的公司獲利，警方尚在釐清案件細節。

另一間神社也遭盜走屋頂銅板

當地人聞訊後感到十分驚訝：「我在這裏住了50多年，完全沒想到有人會這樣做，無法想像有人在神社做這樣的事。」在藍色帆布底下的神社建築，確實被這名51歲男子「掀光」屋頂，且靜岡市另一間神社也遭人盜走屋頂銅板，

警方正在調查該名男子是否也與此案有關。由於屋頂幾乎被破壞殆盡，神社工作人員預估，維修的費用恐怕超過100萬日圓（約5.18萬港元）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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