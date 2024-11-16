日本57歲兒伴8旬母屍長達一年　謊稱「媽媽生病去住院了」

日本一名57歲男子因不明原因隱瞞8旬母親病逝消息，還將遺體放在家中，伴屍近1年之久，由於當地公共住宅管理中心遲遲聯絡不上婦人，於是報警，這才讓此事曝光。
從醫院接回家裏照顧
綜合日媒報導，兵庫縣西宮市57歲男子船越紀文自稱是某塑膠製品銷售公司的社長，他在2023年12月25日左右，將重病的8旬老母親從醫院接回家裏照顧，不料母親3天後就過世。然而船越並未替亡母辦理後事，也沒有通報政府單位，就這樣把母親遺體放在家裏，用棉被包裹放置將近1年，2024年11月8日才被警察找上門，全案曝光。
而在2024年9月時，西宮市公共住宅管理中心就發現，無法聯絡原本住在該處的、船越的母親，詢問相關人士也找不到該名婦人，不知去向，於是報警處理，警方當時以失蹤案件立案調查。
「就放在那裏，沒有處理」
期間警方從婦人的親戚口中得知，婦人還有1名兒子，同年11月8日警方打電話給57歲的兒子船越紀文，詢問婦人下落，可是船越說詞含糊不清，警方直接到船越家中調查，船越告訴警方「媽媽生病去住院了」，但警方隨即在船越家的房間裏找到用棉被包裹、蓋着毛巾的女性遺體，遺體沒有明顯傷痕。至此，警方以涉嫌遺棄屍體罪，逮捕船越紀文。
船越紀文面對警方更進一步詢問，他承認相關指控，並表示自己已經把母親的遺體放在家裏快要1年時間，他坦承「就放在那裏，沒有處理」、「因為她眼睛闔上了，我知道她已經過世」。目前警方還在調查女屍是否就是船越紀文病故的母親，以及釐清船越紀文的作案動機。
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