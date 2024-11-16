日本57歲兒伴8旬母屍長達一年　謊稱「媽媽生病去住院了」

日本57歲男子船越紀文在8旬母親病逝後，擅自將遺體藏在家裏將近1年未下葬，被警方以遺棄屍體罪逮捕。（示意圖／取自Unsplash）

日本一名57歲男子因不明原因隱瞞8旬母親病逝消息，還將遺體放在家中，伴屍近1年之久，由於當地公共住宅管理中心遲遲聯絡不上婦人，於是報警，這才讓此事曝光。

從醫院接回家裏照顧

綜合日媒報導，兵庫縣西宮市57歲男子船越紀文自稱是某塑膠製品銷售公司的社長，他在2023年12月25日左右，將重病的8旬老母親從醫院接回家裏照顧，不料母親3天後就過世。然而船越並未替亡母辦理後事，也沒有通報政府單位，就這樣把母親遺體放在家裏，用棉被包裹放置將近1年，2024年11月8日才被警察找上門，全案曝光。