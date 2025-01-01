日本6萬人聚集千葉縣銚子市海岸 搶先迎接2025首道曙光 東京民眾逼爆淺草寺祈福(多圖有片)

日本民眾迎接2025年首道曙光，除了山頂及離島外，全日本能最早看到新年曙光的地點，就是位於關東最東端的千葉縣銚子市犬吠埼，因此元旦一早就聚集約6萬人，搶迎曙光。
日本放送協會(NHK)報道，雖然元旦日銚子市外海地平線被雲覆蓋，但上午6時50分左右，仍可看到太陽從雲後方緩緩升起，將天空染成橙黃色。
大批民眾前來迎接新年曙光，紛紛拍下日出與當地知名景點犬吠埼燈塔的同框照，多人雙手合十，許下新年願望。銚子市政府表示，今年到來的人數跟去年同為約6萬人。
民眾許下新年願望
一名30多歲男子從埼玉縣騎單車到來，他說，一直想看海上升起的日出，所以就前來犬吠埼，願望是「今年會努力兼顧工作與個人興趣」。
在東京都，不少人聚集在靠近羽田機場的「和平大鳥居」，迎接新年曙光。這裡是一處鄰近機場跑道的廣場，因為可以看到日出從鳥居中間升起而人氣很高。
一對住在附近的夫婦說，雖然每天上午都會來，但新年曙光給人的感覺是更加清新舒暢，「我們去年底結婚，希望新的一年能過得平穩，也更加美好」。
大阪世博是今年矚目盛事
此外，2025年世界博覽會將在大阪舉行，主辦單位元旦開放會場內象徵建物「大屋根」部分區域供媒體拍攝日出，官方吉祥物「脈脈」也到場祈願世博成功舉辦。
大阪關西世博將於4月13日開幕，展期半年，以「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」為主題，共有158個國家及地區參與。