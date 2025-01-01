日本6萬人聚集千葉縣銚子市海岸 搶先迎接2025首道曙光 東京民眾逼爆淺草寺祈福(多圖有片)

大批民眾前來迎接新年曙光，紛紛拍下日出與當地知名景點犬吠埼燈塔的同框照，多人雙手合十，許下新年願望。銚子市政府表示，今年到來的人數跟去年同為約6萬人。

日本放送協會(NHK)報道，雖然元旦日銚子市外海地平線被雲覆蓋，但上午6時50分左右，仍可看到太陽從雲後方緩緩升起，將天空染成橙黃色。

日本民眾迎接2025年首道曙光，除了山頂及離島外，全日本能最早看到新年曙光的地點，就是位於關東最東端的千葉縣銚子市犬吠埼，因此元旦一早就聚集約6萬人，搶迎曙光。

民眾許下新年願望

一名30多歲男子從埼玉縣騎單車到來，他說，一直想看海上升起的日出，所以就前來犬吠埼，願望是「今年會努力兼顧工作與個人興趣」。

在東京都，不少人聚集在靠近羽田機場的「和平大鳥居」，迎接新年曙光。這裡是一處鄰近機場跑道的廣場，因為可以看到日出從鳥居中間升起而人氣很高。

一對住在附近的夫婦說，雖然每天上午都會來，但新年曙光給人的感覺是更加清新舒暢，「我們去年底結婚，希望新的一年能過得平穩，也更加美好」。