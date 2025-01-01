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國際
2025-01-01 16:54:59

日本6萬人聚集千葉縣銚子市海岸 搶先迎接2025首道曙光 東京民眾逼爆淺草寺祈福(多圖有片)

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大批民眾元旦凌晨到東京淺草寺祈福，工作人員舉牌呼籲民眾「緩慢移動」。(美聯社)

大批民眾元旦凌晨到東京淺草寺祈福，工作人員舉牌呼籲民眾「緩慢移動」。(美聯社)

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日本民眾迎接2025年首道曙光，除了山頂及離島外，全日本能最早看到新年曙光的地點，就是位於關東最東端的千葉縣銚子市犬吠埼，因此元旦一早就聚集約6萬人，搶迎曙光。

日本放送協會(NHK)報道，雖然元旦日銚子市外海地平線被雲覆蓋，但上午650分左右，仍可看到太陽從雲後方緩緩升起，將天空染成橙黃色。

大批民眾前來迎接新年曙光，紛紛拍下日出與當地知名景點犬吠埼燈塔的同框照，多人雙手合十，許下新年願望。銚子市政府表示，今年到來的人數跟去年同為約6萬人。

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民眾許下新年願望

一名30多歲男子從埼玉縣騎單車到來，他說，一直想看海上升起的日出，所以就前來犬吠埼，願望是「今年會努力兼顧工作與個人興趣」。

在東京都，不少人聚集在靠近羽田機場的「和平大鳥居」，迎接新年曙光。這裡是一處鄰近機場跑道的廣場，因為可以看到日出從鳥居中間升起而人氣很高。

一對住在附近的夫婦說，雖然每天上午都會來，但新年曙光給人的感覺是更加清新舒暢，「我們去年底結婚，希望新的一年能過得平穩，也更加美好」。

東京淺草寺舉行元旦敲鐘儀式。(美聯社) 東京淺草寺舉行元旦敲鐘儀式。(美聯社) 日本民眾元旦凌晨到東京淺草寺祈福。(美聯社) 日本民眾元旦凌晨到東京淺草寺祈福。(美聯社) 民眾聚集橫濱海岸迎接元旦日出。(美聯社) 大批民眾聚集橫濱海岸迎接元旦日出。(美聯社) 橫濱的元旦日出。(美聯社) 民眾聚集橫濱海岸迎接元旦日出。(美聯社) 富士山與2025元旦日出同框。(互聯網) 民眾聚集在羽田機場附近的「和平大鳥居」，迎接新年曙光。(互聯網) 2025元旦日出與千葉縣知名景點犬吠埼燈塔同框。(互聯網) 高知縣桂濱的元旦日出。(互聯網) 高知縣桂濱的元旦日出。(互聯網) 大阪世博主辦單位於元旦開放會場內象徵建物「大屋根」部分區域。(互聯網) 大阪世博吉祥物「脈脈」。(互聯網)

大阪世博是今年矚目盛事

此外，2025年世界博覽會將在大阪舉行，主辦單位元旦開放會場內象徵建物「大屋根」部分區域供媒體拍攝日出，官方吉祥物「脈脈」也到場祈願世博成功舉辦。

大阪關西世博將於413日開幕，展期半年，以「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」為主題，共有158個國家及地區參與。

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