日本6萬人訪千葉海岸迎2024元旦日出 民眾驚呼：很美

日本太平洋沿岸部分地區元旦日因天氣清朗，都能觀賞到2024年第一道曙光。其中被認為是日本境內平地最早日出的千葉縣銚子市一處海岸，一早聚集約6萬人共迎元旦日出。 綜合日媒報道，日本包括關東等太平洋沿岸部分地區，許多人元旦一早都能看到2024年首道曙光。排除山頂等地點，日本平地能最早看到新年首道曙光的地方，就是位於千葉縣銚子市犬吠埼附近海岸，就在清晨約6時46分，太陽從地平線緩緩升起。民眾在場觀看日出，不少人驚呼「真美」、「很高興能看到新年第一道曙光，感覺今年一整年也能好好加油」、「希望所有家人都能健康且充滿活力的幸福生活」。銚子市政府表示，約6萬人到當地海岸等地方，一同觀看「日本最早的元旦日出」。

東京晴空塔每年都配合元旦日出進行特別營業，約1,000名已預約的遊客清晨就在350米高的展望台共賞新年首道曙光。一名美國遊客說：「這是第一次看到這麼美麗的元旦日出。」日本當地遊客說：「感覺2024年已經開始，(日出)很耀眼，我的目標是平安充滿活力，且健康地度過這一年。」 東京澀谷SKY也舉辦新年首道曙光活動，供預購的限額300人入場，在離地約229米的展望台上迎接2024年首道曙光。

2024首道曙光航班 此外，名古屋中部機場每年都安排新年首道曙光班機，早上6時共搭載142人起飛，乘客們在約7,600米上空邊享受機上餐點，邊等待新年曙光。就在6時45分左右太陽升起後，機上乘客紛紛拍下元旦曙光和富士山的合影。