日本7旬老婦報案稱「生了孩子」　警上門壁櫥翻出3具腐爛嬰屍

日本大阪府大東市警方25日下午接獲一通報案電話，一名70多歲老婦宣稱自己生了孩子，希望警方能盡快到場。警方趕到後，在老婦住家的2樓房間內的壁櫥發現3個塑膠袋，裡面竟然裝着3具嬰兒的骨骸，而老婦解釋孩子是她40、50多年前生下的，詳細案情目前正在調查中。

警方到場搜索後，在老婦住家的2樓房間內的壁櫥發現3具嬰兒的骨骸。（圖／NNN）

3嬰骸性別死因死亡時間無法確定

綜合日媒報道，這名老婦居住在大阪大東市，她在25日下午2點30分左右打電話報警，告訴警方「我生了孩子」，希望警方盡快到場。警察趕到後，馬上進入老婦的家中展開搜索，並在2樓和式房間的壁櫥內發現1個大型黑色塑膠袋，裡面包着3個較小的塑膠袋，小塑膠袋中裝着3具嬰兒的骨骸。

老婦告訴警察，孩子是她40、50多年前產下的，不過當警方詢問孩子其他的訊息，她語無倫次，無法表達清楚。法醫初步相驗3具嬰兒的遺體後，發現3嬰都是正常懷孕10個月產下，不過性別、死因、死亡時間已無法確定，沒有骨折跡象，也不清楚是在產後死亡還是死產。

據報道，老婦目前與84歲的丈夫、2名50多歲的子女一起生活，丈夫與子女都對嬰骸的存在表示不知情。警方目前將朝屍體遺棄罪方向偵辦，後續除了會分別訊問其家人外，也會對嬰兒的遺體進行DNA檢測。

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