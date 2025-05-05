日本7月5日將有大災難？專家聲稱美政府早知情 但不涉地震？

日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》預言2025年7月5日將發生毀滅性災難，有人對此感到憂心，也有人嗤之以鼻。日本一位物理學家亦參與這場討論，較早前在YouTube上揚言自己接到來自美國的「非公開訊息」，聲稱美國政府已掌握「7月5日大災難」的資訊。
語出驚人的物理學家保江邦夫(Kunio Yasue)，在YouTube頻道中表示，自己起初不杷信竜樹諒「7月5日大災難」的預言，但他在2023年起收到來自美國的「非公開訊息」後，開始動搖。
聲稱NASA精準算出時間 料涉小行星
保江邦夫聲稱，有來自美國太空總署(NASA)的消息指，美方已掌握「2025年7月5日清晨4時18分」日本南部外海會發生災難的資訊，可能引起重大海嘯。他認為，NASA能夠如此精準地掌握到災難時間，相信是涉及小行星或彗星撞擊地球。
除NASA外，保江邦夫又聲言，他接到來自美國官員的消息，指7月5日當日的「事件」會引發海嘯衝擊日本，涉及美國前任拜登政府的秘密協議。但保江邦夫聲言，在特朗普當選美國總統，有關計劃已經取消。不過其說法含糊，沒有講明是甚麼事件及計劃，可信性存疑。儘管如此，隨著「7月5日大災難」的預言愈傳愈熱，保江邦夫的言論仍然備受關注。