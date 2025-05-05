日本7月5日將有大災難？專家聲稱美政府早知情 但不涉地震？

日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》預言2025年7月5日將發生毀滅性災難，有人對此感到憂心，也有人嗤之以鼻。日本一位物理學家亦參與這場討論，較早前在YouTube上揚言自己接到來自美國的「非公開訊息」，聲稱美國政府已掌握「7月5日大災難」的資訊。

語出驚人的物理學家保江邦夫(Kunio Yasue)，在YouTube頻道中表示，自己起初不杷信竜樹諒「7月5日大災難」的預言，但他在2023年起收到來自美國的「非公開訊息」後，開始動搖。