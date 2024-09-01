日本7-11重售3款口味現炸冬甩 圖搶Mister Donut市場份額 冀「呈現剛出爐的美味」

日本連鎖便利店7-11從本月3日起將在首都圈內約5,000間分店重新售賣3種口味的現炸冬甩，圖搶佔競爭激烈冬甩市場的份額。根據統計，日本的冬甩市場價值1,492億日圓(約79.5億港元)，其中80%被連鎖專賣店Mister Donut霸佔，7-11想分一杯羹。《日本經濟新聞》報道，7-11這次回歸，預料將推動日本冬甩市場進一步擴大。 發酵後的麵團經過加熱後被冷凍，從工廠送到各分店完成最後「炸」的步驟，以防止麵團失去風味，並能保持鬆軟的口感。這款現炸冬3種口味分別是楓糖、吉士醬(custard)和朱古力。販售地區為埼玉縣、千葉縣和東京都約5,000間分店。

日本7-11在2014年開始販售冬甩，但當時因為競爭激烈，銷售並不亮眼，於2017年停售。那時的冬甩並非在店內現炸，而是工廠生產後再送到分店。日本7-11商品開發經理米田昭彥表示，上次販售的問題在於「沒辦法呈現剛出爐的美味」。 日本7-11決定再售冬甩的契機來自2022年大獲成功的「咖哩麵包」。當時把在工廠加熱又冷凍後的商品運到分店內現炸，也因此建立了工廠設備、物流，以及店內烹煮的營運系統。他們把那次經驗應用於冬甩販售。

市場調查公司「富士經濟」統計顯示，日本2024年的冬甩市場價值比前一年增長10%，至1,492億日圓，其中Mister Donut市場佔有率約80%。

「生冬甩」等商品透過社交媒體，在年輕族群中獲得人氣，東京都內出現許多人氣冬甩店，總是大排長龍。冬甩市場逐年擴大，令7-11看準商機。此外，7-11也希望藉現煮咖啡來吸引更多顧客在店內購買冬甩，兩者是搭配的輕食餐點。 日本7-11原本以便當和小食作為賣點，之後又增加了關東煮和炸物等，以及用專門機器製作的現煮咖啡等。2013年起，7-11 CAFE在日本推出，成為便利店咖啡的先驅。2023年起，現打果昔推出後也熱賣，7-11作為日本最大的連鎖便利店，商品策略對於零售和外賣產業都有深刻影響。

加拿大便利店巨頭Alimentation Couche-Tard(簡稱ACT)已提出收購7-11的日本母公司Seven & i Holdings，就是看準日本7-11的食品相關產品開發經驗。ACT表明「擴張食品部門是優先課題」。