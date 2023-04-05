日本8336米水深發現蝸牛魚 獲健力士認證最深海魚 專家：接近魚類生存極限

研究團隊在日本南部水深8,336米拍攝到的「蝸牛魚」。(互聯網)

團隊出動的母船是改造美國海軍的海洋調查船，研究員將觀測設備投入海底，在探測棒的前端放置鯖魚當魚餌，最初是小蝦群聚，之後有一條長約20厘米、呈白色的魚類游過來。

《讀賣新聞》等媒體報道，東京海洋大學等研究機構參加這項在日本周邊海溝附近進行的調查。研究團隊去年8月在小笠原群島北方的小笠原海溝用水中機械手臂拍攝超深海世界。

日本、澳洲等研究機關組成的團隊周二公布，在日本南部伊豆小笠原海溝水深8,336米拍攝到「蝸牛魚」，魚體呈半透明狀。這種魚類被健力士世界紀錄認定為最深海魚。

蝸牛魚呈半透明狀

這是獅子魚科(Liparidae)的「蝸牛魚」(Snailfish)，拍攝地點是小笠原海溝水深8,336米，是超深海地域。這「蝸牛魚」在每平方厘米約800公斤水壓的嚴酷環境中生活，身體表面呈現半透明狀，在機械手臂旁游泳時被拍攝到。之前拍攝到最深處魚的紀錄是，2017年在馬里亞納海溝水深8,178米。

東京海洋大學74歲的特任教授北里洋表示，已接獲健力士世界紀錄認證狀，認定這是目前在最深處發現到的魚類身影。

他說：「能在接近魚類生息最極限的地方拍攝到魚兒游泳，大家都很驚訝，也讓大家知道超深海是充滿『爆活力』的世界。真想把健力士世界紀錄認證狀頒給魚類。」