日本9月份遊客量未受排核污水影響　港人上季度人均開支最多

日本觀光廳今日（18日）公布9月份的旅客數字，連續4個月突破200萬人次。雖然日本在上月底批准東京電力排出在福島的核污水，但旅客數字不降反升，而且與新冠疫情前的2019年同期，已回升至96.1%。

日本觀光廳公布，估算9月份的訪日旅客數字為218.43萬人次，是2019年同月2,272,883人次的96.1%。當中南韓的旅客佔最多，達57.04萬人次，比2019年同期增一倍多。至於中國雖然已開放到日本的團體旅遊，但前往日本的中國旅客就有32.56萬人次，是2019年同期的4成，數字較上月輕微下跌。至於香港旅客，就有15.11萬人次，與2019年同期相差只有3.1%。

觀光廳指，南韓旅客因為當地中秋節假期連假，令訪日旅客急增，加上因為2019年7月以後兩國的形勢令赴日旅客大減，故此相比下有較大幅度增長。而南韓前往多個日本城市的航班已陸續恢復營運。