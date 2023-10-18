日本9月份遊客量未受排核污水影響　港人上季度人均開支最多

日本觀光廳今日（18日）公布9月份的旅客數字，連續4個月突破200萬人次。雖然日本在上月底批准東京電力排出在福島的核污水，但旅客數字不降反升，而且與新冠疫情前的2019年同期，已回升至96.1%。
日本觀光廳公布，估算9月份的訪日旅客數字為218.43萬人次，是2019年同月2,272,883人次的96.1%。當中南韓的旅客佔最多，達57.04萬人次，比2019年同期增一倍多。至於中國雖然已開放到日本的團體旅遊，但前往日本的中國旅客就有32.56萬人次，是2019年同期的4成，數字較上月輕微下跌。至於香港旅客，就有15.11萬人次，與2019年同期相差只有3.1%。
觀光廳指，南韓旅客因為當地中秋節假期連假，令訪日旅客急增，加上因為2019年7月以後兩國的形勢令赴日旅客大減，故此相比下有較大幅度增長。而南韓前往多個日本城市的航班已陸續恢復營運。
按季消費額更比疫前高近2成
至於觀光廳同日公布，在本年7至9月期間旅客的消費額，較2019年同期上升17.7%，達13,904億日圓（約726.8億港元），是疫情以來，首次按季超越疫情前的水平，而今年首9個月的累計消費額為36,000億日圓，當局預計今年將有機會追上2019年錄得的48,000億日圓全年歷史最高的旅客消費額，達到目標的5萬億日圓。
在香港方面，觀光廳報告指因為旅費高昂問題，以及颱風的影響，令到訪日的香港旅客數字稍有影響。不過與2019年同期，已達96.9%，而香港前往關西及名古屋航班加班，香港與日本的航班已陸續回復正常。不過在有關消費數字，香港人在7至9月間在日本的消費金額，比2019年同期增長59.1%，達到1,342億日圓。而按人均開支，香港人在7至9月期間是最高的地區，每人每日在日本開支達30,825日圓，當中最高的是購物，達9,772日圓，而飲食排第3，每人日均支出7,079日圓。