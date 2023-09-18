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國際
2023-09-18 18:23:20

日本90歲開心婆婆返麥當勞成最年長女員工 喜與年輕人交流 長壽秘訣是工作(有片)

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90歲的本田民子是日本麥當勞最年長的女性員工。(互聯網)

90歲的本田民子是日本麥當勞最年長的女性員工。(互聯網)

周一(918)是日本的敬老節，許多長者仍緊守工作崗位，敬業樂業。日本麥當勞最年長的女性員工是現年90歲、居於熊本縣的本田民子，她性格開朗，深受同事和顧客愛戴，長壽秘訣就是工作。

大清早帶笑上班

日本麥當勞表示，全國約3,000間分店中，最高齡的員工是富山縣的一名95歲男性，本田民子則是最年長的女員工。她在熊本縣中央區一處商店街的麥當勞工作，一大清早就帶著笑容上班，回到店後，7時半開始打掃店前的空地並清理溝渠和垃圾。受訪時，她雖然一邊苦笑著說：「前幾天開始腰痛」，但仍滿面笑容，踏著穩健的步伐去上班。

本田民子早上清潔麥當勞門前空地。(互聯網)

本田民子早上清潔麥當勞門前空地。(互聯網)

表現出色 店長放心

本田民子2000年起開始在麥當勞工作，從熊本縣西區搭20分鐘巴士上班，至今一星期工作5天，在上午時段工作3小時。店長牛嶋宏美感謝本田對分店所作的貢獻，「當她早上跟我說早安時，我就很安心，她也帶給周圍的人能量和安慰」。牛嶋宏美讚本田很可靠，是店裡的中堅分子。

67歲應徵麥當勞

本田在熊本縣宇城市出生，多年來在醫院做護理工作，61歲退休後轉到大學任清潔工至67歲，但她仍想繼續工作。當時，女兒告訴她，麥當勞正招募兼職員工，且沒年齡限制，本田當日就去應徵，並服務至今，已有23年。可是，女兒12年前患癌過世，之後本田上班前定會向女兒遺像說：「我出門了。」

本田民子清潔麥當勞店內桌椅。(互聯網)

本田民子清潔麥當勞店內桌椅。(互聯網)

喜與年輕人互動 分享食物

儘管本田聽力變弱，視力也因白內障而受影響，但仍然很開朗，直言「現在的興趣就是工作」。她在休息時間很喜歡跟年輕人交流，把她所製的醃漬物給他們分享。

從沒請病假

本田有許多好友罹患認知障礙症，或已離世，她自己就沒有因生病請過假，笑說「上班時跟年輕人聊天就會變得充滿活力，就算是新冠疫情期間，也不受影響」。孫兒常跟她說「已工作夠了吧」，建議她退休，但她不在乎，表示「工作可以保持活力，希望身體能活動時，可以繼續工作，不麻煩周邊的人」。她還笑言，希望能做到100歲。

本田民子一清早上班，即開始打掃工作。(互聯網) 本田民子努力打掃麥當勞店面。(互聯網) 本田民子年輕時在醫院做護理工作。(互聯網) 本田民子早上清潔麥當勞門前空地。(互聯網) 本田民子早上清潔麥當勞門前空地。(互聯網) 本田民子與同事相處融洽。(互聯網) 店長牛嶋宏美感謝本田對分店所作的貢獻。(互聯網) 本田民子清潔麥當勞店內桌椅。(互聯網) 本田民子清潔麥當勞店內桌椅。(互聯網)

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