日本98%大學生感受到物價壓力需節衣縮食 6成人每月可自由花費不到5萬日圓

日本物價飛漲，根據《每日新聞》與資訊科技企業共同進行的民調，高達98.3%的大學生表示感受到高物價的影響，有大學生則對連鎖壽司店及自動販賣機的「城鄉價差」感到吃驚。 民調顯示，大學生最感物價高漲的品項依序是食品(77%)、外賣(38.3%)、飲料(27.9%)、交通費(24.3%)，以及娛樂與興趣(15.4%)。 大學生開始節衣縮食 為應付高物價，大學生紛紛開始節省開支，其中最多的是51%大學生選擇「縮食」，即是節省在食物方面的支出。其次有36.4%大學生開始「節衣」，節省買衣服花費。

大學生可自由花費的錢不多 根據民調，每月可自由花費的金額在1萬日圓(約534港元)以上、不滿3萬日圓(約1,602港元)的大學生，約34.6%。3萬日圓以上、不滿5萬日圓(約2,670港元)的大學生，約27.2%。顯示超過6成大學生每月可自由花費金額不到5萬日圓。至於每月可自由花費金額超過10萬日圓(約5,339港元)的大學生，僅約4.1%。 城鄉價差 此外，很多大學生對相同物品的「城鄉價差」有深刻感受。有人表示，在東京澀谷吃壽司，儘管是同一間連鎖壽司店，跟鄉下相比一碟價差竟是20日圓到100日圓左右(約1至5.3港元)。另有大學生指，到大阪時發現每公升汽油比鄉下貴了10日圓(約0.5港元)。

日本網友也發牢騷 有大學生指，老家的自動販賣機商品價格都是約120日圓(約6.4港元)，但東京市區竟要180日圓到200日圓(約9.6至10.6港元)，「真的很驚訝」。 有日本網友亦指，吃飯不是奢侈品，自己卻不得不減少用餐費，「感到難過」。有網友對近期米價高漲表示憤怒，說米價較過往漲了500日圓(約26.7港元)，「到底誰從中獲利，我想不會是生產者(農民)」。網友說，大家對於漲價已麻木，但米價會上漲，還是令人意外。