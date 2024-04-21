日本AI工具分析年齡性別出勤紀錄 可預測新入職員工何時離職 用呢招防止新丁遞信

日本研究人員研發出一項人工智能(AI)工具，擔心員工流失或想知道新入職員工能堅持多久的老闆可求助AI，預測下一個可能離職的同事。

設法防止新丁辭職

由東京都市大學(Tokyo City University)教授白鳥成彥和東京一間初創公司合作研發這項AI工具，目的是要幫助管理層為員工提供針對性的支援，防止他們離職。該AI工具將處理公司員工出勤紀錄，以及年齡和性別等個人資料，也會分析已離職或請假員工的資料，為每間公司建立員工流動模型。

白鳥成彥表示，這樣一來，當輸入新聘員工資料時，它就會「以百分點」預測誰有辭職的風險，而由於AI顯示員工可能正面臨困難，老闆得知後可「向高風險員工暗示，公司已準備好提供支援」。