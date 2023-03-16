日本AV大廠開女優酒吧　被揭無牌營業老闆被捕

日本警視廳今日（16日）公布，以違反風俗營業法的無牌營業，拘捕AV大廠SOD的董事長井口翔以及另外2人拘捕。警視廳的保安課指，該公司以「可與AV女優飲酒的成人樂園」經營，井口已承認有關的控罪。

近日有關日本成人影片的議題不斷，在同一時候，由日本著名成人影片廠商SOD在新宿歌舞伎町開設的一間食肆，被日本當局指為無牌經營，40歲的AV廠商的老闆被拘捕。

井口等人被指，在日前被揭發在歌舞伎町一丁目經營食店「SOD LAND」，並在未得到東京都公安委員會許可下，以女性從業員招徠服務顧客，違反當地的風月場所經營條例。

每小時3000日圓入場

「SOD LAND」是SOD在2020年開設，以AV女優或前性感女星陪酒作招徠，日本八卦雜誌《週刊文春》追訪揭露，該店以每小時3,000日圓（約177.31港元）就可與AV女優親近為賣點。店舖佔用全棟大廈的5層，並且在每層有不同的主題，並且可在內與AV女優以及職員互動。而在最頂層，據說放有SOD有名的「魔鏡號」拍攝車，並且聲稱可透過鏡內看到裸體女子。

警視廳又透露，估計該店舖在過去的2年半內，已錄得逾6億日圓（約3,540.8萬港元）的收入。不過在周二（14日）遭警方搗破後，涉案的酒吧已暫停營業，並在公司的Twitter上表示需要休業，並未知會否重開。