日本AV新法首宗裁決出爐　AV導演未提供演出合約獲緩刑

日本去年推行防止演出AV被害及救濟法（簡稱AV新法）後，今日（14日）就首宗違反的案件作出裁決。一名AV制作公司的職員，AV導演被指未有向3名演出的女性提供演出合約，被東京地方法院裁定罪成，被判囚2年但獲3年緩刑，但需要支付150萬日圓的罰款及充公876萬日圓的資金。

50歲的AV制作公司的職員、AV導演角谷貴史，被指未有向3名出演的女性，提供有關的拍攝合約，違反有關法例的要求。根據有關的法例，要求制作公司需要在拍攝前向演出者提供有關詳細拍攝內容的合約，同時要在合約簽訂後1個月才可以拍攝，之後亦要在拍攝後的4個月才公開發售。