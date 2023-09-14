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2023-09-14 18:27:36

日本AV新法首宗裁決出爐　AV導演未提供演出合約獲緩刑

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AV導演的角谷貴史成為首宗違反AV法例的案件。(網上圖片)

AV導演的角谷貴史成為首宗違反AV法例的案件。(網上圖片)

日本去年推行防止演出AV被害及救濟法（簡稱AV新法）後，今日（14日）就首宗違反的案件作出裁決。一名AV制作公司的職員，AV導演被指未有向3名演出的女性提供演出合約，被東京地方法院裁定罪成，被判囚2年但獲3年緩刑，但需要支付150萬日圓的罰款及充公876萬日圓的資金。

50歲的AV制作公司的職員、AV導演角谷貴史，被指未有向3名出演的女性，提供有關的拍攝合約，違反有關法例的要求。根據有關的法例，要求制作公司需要在拍攝前向演出者提供有關詳細拍攝內容的合約，同時要在合約簽訂後1個月才可以拍攝，之後亦要在拍攝後的4個月才公開發售。

角谷貴史透過影片網站FC2銷售有關成人影片獲利。(網上圖片)

角谷貴史透過影片網站FC2銷售有關成人影片獲利。(網上圖片)

辯方質疑法律違憲

角谷的代表律師在法庭上指，有關的法例違反了憲法第22條有關自由選擇職業的權利保障。不過法官在判決時指，不認為有關的法例是限制了自由選擇職業的權利。辯護律師又指出，法例要求作品拍攝完不能立即銷售，是阻止了演出者及制作公司賺取收入的源頭。而且在法例實施之後，應該給予一段時間的寬限，而不是在法例實施後兩個月未有提供合約就被判刑。

檢控方就表示，法例是為保障演出者的身心健康，避免被強迫拍攝的事件出現。而對演出者提供合約是制作方的義務，並認為有關的要求是合理，認為有關的法例是符合日本憲法。檢方向法官提出，要求對角谷判囚2年，以及罰款150萬日圓和沒收876萬日圓的財產。法官最後雖然按檢方要求，對角谷判囚2年，但獲3年的緩刑。不過仍要支付150萬日圓以及充公876萬日圓的財產。

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