日本Chiikawa之亂！麥當勞餐無人領取只要玩具（有片）

日本麥當勞自5月16日推出與超人氣動漫《Chiikawa》（ちいかわ）聯名的兒童餐，共有8款限定角色玩具，引發粉絲和黃牛瘋搶。然而，活動開始後，部分黃牛為了收集全套玩具，大量購買快樂兒童餐卻不領取食物，甚至將食物丟棄在櫃檯或地上，形成混亂場面，讓官方深感困擾，並發布公告呼籲民眾理性購買。
此次聯名活動的第一波玩具於5月16日推出，包括「Chiikawa飲料杯筆筒」、「小八貓麥當勞月曆」、「海獺勇者兜風測量器」及「兔兔鬆餅置物盒」共四款。然而，活動開始後，除了吸引動漫粉絲外，也引來大量黃牛與代購者。許多人一次購買多份兒童餐，僅取玩具而將餐點棄置在櫃檯或地上，造成店內混亂。
不少日本網友在社群平台上發布照片和影片，顯示櫃檯堆滿無人領取的餐點，甚至有漢堡和薯條散落一地，畫面如同「戰場」，讓不少路過的人震驚。
有當地人指出，許多人一次購買多份兒童餐，只為獲得不同款玩具，卻將餐點棄置在櫃檯或隨意丟在地上，導致食物浪費嚴重。網友表示：「兒童餐本來是給小朋友的，大人為了玩具搶購已經過份，還浪費食物，實在無法接受。」
日本麥當勞限每人每次限買4份兒童餐
針對「Chiikawa之亂」，日本麥當勞罕見地發布聲明，呼籲民眾理性消費，強調「請不要為了轉售目的而大量購買兒童餐」。官方同時強化購買限制，每人每次僅能購買四份，且需重新排隊才能再次購買，盼減少不理性搶購行為。
マクドナルドの「ちいかわ＆マイクラ」ハッピーセットが中国人転売ヤーの爆買いにより即日完売。マックの中身は床に落ち、食べ物を何だと思っているのか？転売対策も虚しくフリマサイトに高額出品が相次ぎ、購入者から怒りの声。— のうまにあ 願榮光🏴🇯🇵 (@FreeAll_protest) May 18, 2025
ちいかわ公式サイトは販売終了を発表。#中国帰れ #Chikawa pic.twitter.com/lODZChept6
網民︰不應該浪費大量食物
在社交平台上，網友們針對「Chiikawa之亂」展開激烈討論。部分人批評黃牛與代購者貪圖利益，完全忽視食物浪費的社會道德。有網友直言：「為了幾件玩具，浪費大量食物，這行為真的不應該。」
另一方面，也有網友將矛頭指向日本麥當勞的銷售機制，認為官方沒有有效防範黃牛，導致活動秩序失控。事實上，日本麥當勞與知名IP聯名活動屢次引發搶購亂象，如過去的《星之卡比》和《Hello Kitty》聯名餐具套組，也曾因黃牛囤貨而導致缺貨和浪費問題。
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