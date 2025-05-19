日本Chiikawa之亂！麥當勞餐無人領取只要玩具（有片）

日本麥當勞自5月16日推出與超人氣動漫《Chiikawa》（ちいかわ）聯名的兒童餐，共有8款限定角色玩具，引發粉絲和黃牛瘋搶。然而，活動開始後，部分黃牛為了收集全套玩具，大量購買快樂兒童餐卻不領取食物，甚至將食物丟棄在櫃檯或地上，形成混亂場面，讓官方深感困擾，並發布公告呼籲民眾理性購買。

此次聯名活動的第一波玩具於5月16日推出，包括「Chiikawa飲料杯筆筒」、「小八貓麥當勞月曆」、「海獺勇者兜風測量器」及「兔兔鬆餅置物盒」共四款。然而，活動開始後，除了吸引動漫粉絲外，也引來大量黃牛與代購者。許多人一次購買多份兒童餐，僅取玩具而將餐點棄置在櫃檯或地上，造成店內混亂。

不少日本網友在社群平台上發布照片和影片，顯示櫃檯堆滿無人領取的餐點，甚至有漢堡和薯條散落一地，畫面如同「戰場」，讓不少路過的人震驚。