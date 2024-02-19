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國際
2024-02-19 18:23:50

日本Daiso創辦人矢野博丈心臟衰竭逝世 享年80歲

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Daiso大創產業創辦人矢野博丈。(互聯網)

Daiso大創產業創辦人矢野博丈。(互聯網)

經營日本100 Yen連鎖店「DAISO」的大創產業創辦人矢野博丈於本月12日因心臟衰竭逝世，享年80歲。

矢野博丈於1972年白手興家，開辦「大創產業」的前身「矢野商店」，創業初期，他推著手推車販賣商品，多在超市前設置臨時櫃枱銷售，由於一邊工作一邊要照顧小孩，為了省卻貼價錢標籤工作，就決定所有商品一律以100日圓販售，其後商店規模擴張，專門銷售家庭用品和雜貨，1977年成立大創産業株式會社，其後在東京和九州開設分店，業務逐漸擴大，1983年資本額增至5,000萬日圓，1991年正式成立100 Yen連鎖店「DAISO」，於2001年在台灣開設海外第一間分店，其後再逐步至全球各地近6,500間分店。至今DAISO日本及海外分店分別達4,139間及2,312間，是同類最大型連鎖零售店。

Daiso一間東京原宿分店。(互聯網)

Daiso一間東京原宿分店。(互聯網)

近年退居幕後

2018年，矢野博丈讓年輕一代接班，自己退居幕後，擔任沒有實權的會長，19年再辭去會長職位，正式退休。其後他專注教學，獲母校中央大學、廣島大學聘任為特別客席教授，向企業行政人員等授課，或舉行講座。

大創產業周一公布，矢野博丈因心臟衰竭，於本月12日上午950分在廣島縣東廣島市病逝，享年80歲。

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