日本FamilyMart推「透明布甸」爆紅　焦糖醬都無顏色(有片)

日本連鎖便利店FamilyMart近日推出一款特別的布甸產品，外觀與普通布甸截然不同，看起來有如透明的蒟蒻或啫喱，還附贈的焦糖醬同樣無色，引發許多網民好奇：「這吃起來真的會有布甸味嗎？」、「味道濃郁嗎？」

綜合報道，日本全家便利商店2日全面推出一款「透明布甸」，開售後就在社交平台備受矚目，相當熱賣。這款布甸售價含稅205日圓(折合約10港元)，除了透明的布甸外，還附上一包焦糖醬，但焦糖醬亦是透明無顏色。傳統布甸都是用牛奶或雞蛋做的。不過仔細看一下FamilyMart「透明布甸」的成分，完全沒有使用雞蛋或牛奶等食材，主要使用明膠、海藻糖等製造，而熱量也比一般布甸低逾一半，透明布甸每個81kcal， FamilyMart一般布甸的熱量則為204kcal。