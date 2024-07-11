日本FamilyMart推「透明布甸」爆紅　焦糖醬都無顏色(有片)

日本連鎖便利店FamilyMart近日推出一款特別的布甸產品，外觀與普通布甸截然不同，看起來有如透明的蒟蒻或啫喱，還附贈的焦糖醬同樣無色，引發許多網民好奇：「這吃起來真的會有布甸味嗎？」、「味道濃郁嗎？」
綜合報道，日本全家便利商店2日全面推出一款「透明布甸」，開售後就在社交平台備受矚目，相當熱賣。這款布甸售價含稅205日圓(折合約10港元)，除了透明的布甸外，還附上一包焦糖醬，但焦糖醬亦是透明無顏色。傳統布甸都是用牛奶或雞蛋做的。不過仔細看一下FamilyMart「透明布甸」的成分，完全沒有使用雞蛋或牛奶等食材，主要使用明膠、海藻糖等製造，而熱量也比一般布甸低逾一半，透明布甸每個81kcal， FamilyMart一般布甸的熱量則為204kcal。
網民：清爽口感很適合夏天食用
「透明布甸」推出，立即引來日本網民爭相在網上分享食用感受，普遍指，透明布甸的口感相當Q彈，宛如啫喱，整體散發出椰子的香氣，但入口中能嚐到布甸的氣味，淋上焦糖醬後品嚐更像布甸。雖然與真正的布甸相比味道較淡，但清爽口感很適合夏天食用。亦有網民吃後表示不滿意，認為它不能稱做布甸，因為「香料味太強」、「不好吃也不難吃」、「有種塑膠味」。
気になってた— ゆうと🎩🏴☠🐲⚙🍑🐶👑 (@ju0168259209) July 4, 2024
透明プリン食べてみた。
味はプリンそのもので、
な〜んか不思議な感じ、、
透明なカラメルを入れて食べます
カラメルもまんまカラメルです pic.twitter.com/M1RUpxI2AL