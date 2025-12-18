日本HKT48職員襲擊事件　疑兇認要與偶像「攬埋一齊死」

日本女子偶像團體，HKT48的職員遇襲案件，據調查人員的透露，被捕的30歲男子山口直也指，因為自己的生活貧窮，故此就計劃先殺害偶像成員然後自殺。而在他的社交平台顯示，這位無業男子卻是經常參與多個偶像團體以及棒球隊福岡軟銀鷹的比賽及活動。
日本福岡市在周日（14日）發生的襲擊案，調查人員表示疑兇的山口直也供稱：「我想過要自殺，並且要HKT的成員陪我。」他指：「因為生活艱苦，我一直就想在30歲死去。如果我注定是要死的話，我想要弄出事故來，接受法律的制裁下死去。」他亦供述，自己在事前2日購買了3把的刀具。而日本媒體，亦發現到山口的社交平台及一些相識的人士。其中與一位同為HKT48的女子表示，因為自己經濟困難，無法獲得信用卡而要求女性為他申請門票。而他也因為窮困，就算是廉價的衣服品牌也不敢購買。
大部份錢花在追星
據他的女性同好表示，山口曾稱自己會把金錢花在偶像身上，在看公演的時候，會同時舉出3把偶像的扇子。在其社交平台上亦表示，他已經至少2年觀看HKT48的公演超過100次。他自己更稱自己基本上在181日內，有150日的時間留連在福岡巨蛋，原因是HKT48的劇場，以及職業棒球隊軟銀鷹的主場都在福岡巨蛋。
根據山口的社交平台，他除了追隨女團HKT48之外，在事件中遇襲的27歲女子觀看的Hey! Say! JUMP，他也會入場支持。他也為了男團及女團而特別分開2個不同帳號分享。警察在山口直也於糸島市的住所內，檢出近100本女團偶像的相集，還有約200樣偶像應援物品。