日本HKT48職員襲擊事件　疑兇認要與偶像「攬埋一齊死」

日本女子偶像團體，HKT48的職員遇襲案件，據調查人員的透露，被捕的30歲男子山口直也指，因為自己的生活貧窮，故此就計劃先殺害偶像成員然後自殺。而在他的社交平台顯示，這位無業男子卻是經常參與多個偶像團體以及棒球隊福岡軟銀鷹的比賽及活動。

日本福岡市在周日（14日）發生的襲擊案，調查人員表示疑兇的山口直也供稱：「我想過要自殺，並且要HKT的成員陪我。」他指：「因為生活艱苦，我一直就想在30歲死去。如果我注定是要死的話，我想要弄出事故來，接受法律的制裁下死去。」他亦供述，自己在事前2日購買了3把的刀具。而日本媒體，亦發現到山口的社交平台及一些相識的人士。其中與一位同為HKT48的女子表示，因為自己經濟困難，無法獲得信用卡而要求女性為他申請門票。而他也因為窮困，就算是廉價的衣服品牌也不敢購買。