日本JR新宿站山手線外籍男車廂亮刀 乘客恐慌3人逃跑摔倒受傷(有片)

日本東京JR新宿站山手線周日(25日)下午4時左右，一名男子在列車車廂內突然亮刀，乘客恐慌，車門一打開即爭相向外逃跑造成混亂，最少3人因摔倒等受傷。亮刀男子貌似外籍，事後被警員帶返警署調查。
據日本放送協會(NHK)、TBS電視台報道，50多歲的男子供稱自己是廚師，從工作場所將刀子用毛巾包裹要帶回家，在車上打瞌睡，因毛巾脫落才會亮出刀子。
報道指，警員接報趕到車廂調查，看到座位上的男子身旁有用布包住的兩把刀，但因布部分脫落，可以看到刀子。男子向警方供稱，「因為今天辭去餐廳工作，所以把刀子帶回家」。
列車停駛20分鐘
JR東日本公司表示，事發的山手線列車抵達JR新宿站前，有乘客按下車廂內的緊急按鈕，待列車停靠新宿站後，車上乘客紛紛逃往月台疏散，據報當時車廂上傳出尖叫聲，乘客陷入恐慌。東京消防廳表示，目前已知2名男性及一名女性在疏散期間，因跌倒等受傷。山手線為確保行車安全，從下午4時左右起停駛約20分鐘。
現場乘客：很可怕
事發時，一名20多歲男子在JR月台錄影，他說，當時混亂間不清楚發生甚麽事，「感覺很可怕」。從他拍攝的影片可以看到，當時車廂裡人多擠迫，出現混亂，車門一打開，大批乘客從車內跑到月台上，有人失足跌倒，也可以聽到有人大喊「危險」。
新宿駅 山手線 ほんとに怖かった pic.twitter.com/cgEhUCxHWN— モグモグくん☆ (@_mgmg_tv_) June 25, 2023