日本JR新宿站山手線外籍男車廂亮刀 乘客恐慌3人逃跑摔倒受傷(有片)

日本東京JR新宿站山手線周日(25日)下午4時左右，一名男子在列車車廂內突然亮刀，乘客恐慌，車門一打開即爭相向外逃跑造成混亂，最少3人因摔倒等受傷。亮刀男子貌似外籍，事後被警員帶返警署調查。

據日本放送協會(NHK)、TBS電視台報道，50多歲的男子供稱自己是廚師，從工作場所將刀子用毛巾包裹要帶回家，在車上打瞌睡，因毛巾脫落才會亮出刀子。

報道指，警員接報趕到車廂調查，看到座位上的男子身旁有用布包住的兩把刀，但因布部分脫落，可以看到刀子。男子向警方供稱，「因為今天辭去餐廳工作，所以把刀子帶回家」。