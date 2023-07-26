日本JR鐵路券宣布加價　針對旅客商品最多加50%

日本6間JR企業，JR東日本、JR西日本、JR北海道、JR九州、JR四國及JR東海，同在今日（26日）宣布，多項針對旅客的產品將會加價，其中JR東日本的JR日本鐵路周遊券，更是加價50%，新票價將在10月生效。

JR東日本表示，因應訪日的旅客增加，以及相關的商品需求上升，因此將會從10月1日起，調高多項以旅客為主的旅遊券價格。當中，原本僅需2萬日圓的JR東日本鐵路周遊券（東北地區）車票，會急增50%至3萬日圓。有關的車票可在5日內任意乘坐包括東北新幹線至青森的列車以及多條JR路線，涵蓋的範圍大。而JR東日本鐵路周遊券（長野及新潟地區）的車票，同樣增加50%，由目前的1.8萬日圓，增至2.7萬日圓。

至於JR西日本也在同日公布加價的消息，生效日期同為10月1日。不過與東日本相比，升幅較輕微，其中最廣泛的JR西日本全地區鐵路周遊券，將會由目前海外購買的2.3萬或網購2.5萬日圓，一律劃一至2.7萬日圓，然而JR西日本同時宣布，部份可以在日本國內購買的列車券會在10月1日起停止國內銷售，原因是旅客可透過網上購買的可能性增加。

同樣加價的還有JR北海道，目前北海道鐵路5日的周遊券會由現時1.9萬及2萬日圓，增加1,000日圓至2萬及2.1萬日圓，同時亦新增10日的通行證，讓北海道旅客可以有更長時間在當地遊玩。而JR九州、JR四國及JR東海亦宣布調高旅客用的鐵路周遊券價格。