日本KATE凱婷宣布回收含鋁碎片「漸層大理石」眼影　台灣未進口相關批號產品

據《產經新聞》、《神戶新聞》等日媒報導，本次回收對象為在日本時間今年1月20日起發售，開架彩妝品牌KATE（凱婷）的「粹選單色眼影（漸層大理石）」系列。據悉，由於部分產品容器內部發現附著鋁的細微碎片，可能會導致眼部受傷。再加上該眼影適用於眼周範圍，作為預防措施，自4月11日起主動召回以下序號產品。

由於產品附著鋁碎片，日本花王集團旗下的KANEBO（佳麗寶）11日宣布回收「KATE 粹選單色眼影（漸層大理石）」部分產品。台灣鐘紡化粧品股份有限公司12日回應指，台灣未進口相關批號產品。

未有健康損害報告

回收對象為色號「MB001」、「MB003」的部分商品。分別為「MB001」外殼製造編號0734、0744、0784、0794、0814；「MB003」外殼背面序號0654、0664、0674、0684、0714、0724。消費者可透過檢查商品包裝盒背面或容器背面的4位數製造編號來確認是否為回收對象。

佳麗寶指出，對於造成消費者與相關人士的不便深表歉意。並稱目前尚未有消費者使用該眼影，眼睛感到異常不適等健康損害的報告。佳麗寶呼籲持有該上述型號商品的消費者，不要使用，並將會對協助進行自主回收的消費者，每個商品退費1000日圓（約51.2港元）。

「KATE Taiwan」12日下午發布回應聲明稱，「本公司販售之凱婷 粹選單色眼影（漸層大理石），並未進口日本花王自主回收之批號產品，請消費者安心購買使用」。若有相關問題，消費者可撥打諮詢專線：0800-888-790。

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