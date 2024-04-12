日本KATE凱婷眼影容器含鋁碎片恐傷眼　宣布回收8.5萬件產品

日本花王集團旗下的KANEBO（佳麗寶）公司11日宣布回收約8.5萬件「KATE粹選單色眼影（漸層大理石）」產品。原因是產品容器內部附着鋁碎片，有導致眼部受傷風險。

據《產經新聞》、《神戶新聞》等日媒報道，本次回收對象為在日本時間今年1月20日起發售，開架彩妝品牌KATE（凱婷）的「粹選單色眼影（漸層大理石）」系列。據悉，由於部分產品容器內部發現附着鋁質細微碎片，可能會導致眼部受傷。再加上該眼影適用於眼周範圍，作為預防措施，自4月11日起主動召回以下序號產品。