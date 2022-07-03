日本KDDI網絡癱瘓40小時後修復 4000萬用戶及社會廣泛層面受影響

有用戶指通訊網絡故障，嚴重影響日常生活，「沒有手機服務，令人頭痛。電話早上開始死機，我約了人見面，擔心不能找到對方」。政府呼籲民眾如有需要，應使用其他電訊商或固網電話，打緊急服務熱線，或直接到鄰近消防局。

大批用戶從當地時間周六(2日)凌晨1時35分起，無法用手機打電話及上網，物流、銀行等多個行業的服務亦受影響。至周日上午11時許，西日本地區完成搶修，而東日本地區則在下午5時30分恢復正常，當地通話及網絡服務受阻約40小時。

日本三大電訊商之一KDDI及旗下兩間企業發生網絡故障，通話及網絡服務癱瘓超過一天，全國近4,000萬用戶以及銀行、物流等多個行業受影響。事件凸顯現今物聯網(IoT)普及，一旦發生通訊網絡故障，便會對社會廣泛層面造成嚴重影響。

KDDI 社長公開道歉

KDDI社長高橋誠就事件公開道歉，表示：「作為支撐社會的基建，以及提供穩定服務的電訊商，就此深切反省。對顧客造成不便深表歉意、非常抱歉。」

KDDI指正調查事故起因，初步估計因通話系統數據擠塞超出上限，推算近4,000萬用戶受影響。政府視今次為「重大事故」，意味可能根據相關法例向KDDI作行政處分。日本電氣通信事業法規定，用來撥打119號等緊急通報的通訊服務，如果發生影響逾3萬用戶超過1小時的情況，便視為「重大事故」。

《經濟新聞》報道，KDDI這次的通訊網絡故障歷時長達40小時，相當罕見，受影響不單是個人用戶，還涉及自動櫃員機(ATM)、汽車聯網服務等。

銀行部分，大垣共立銀行190部ATM無法使用。交通部分，日本航空公司在成田機場和羽田機場的工作人員無法使用無線電對講；小田急巴士公司無法使用用來掌握巴士位置的GPS系統。

物流部分，黑貓宅急便(大和控股公司)無法更新發送狀況，也無法跟速遞員聯繫；JR貨物無法掌握貨櫃所在的位置，在全國車站發生列車誤點。汽車部分，豐田及鈴木汽車提供車主緊急時可聯繫總機的聯網功能，部分無法使用。

另外，支援長者的APP無法正常運作、氣象廳AMeDAS觀測點無法傳送資料、電廠無法量測電力使用量等。