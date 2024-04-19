日本LAWSON便利店與城堡同框 網民驚呼：轉生到異世界

社群平台X流傳一張日本連鎖便利店LAWSON的奇幻照片，拍攝時間似乎在傍晚，可見亮著昏黃燈光的便利店後方，赫然矗立一座高聳的城堡。上傳者禁不住驚嘆，「簡直就像轉生到了異世界」。
日媒報導，拍攝照片的是一名攝影師，照片在本月14日上傳至X，累計超過1，200萬次瀏覽，逾30萬點讚。
照片中的便利店位於兵庫縣姬路市，後方雄偉城堡，加上昏暗天色，營造出超現實的神秘感。有網民直指，「這簡直就是像是電玩遊戲裡的場景」，也有人好奇，「那座城堡究竟是甚麼建築物？」
原來，它是姬路市太陽公園內的天鵝堡。太陽公園理事長門口堅藏在姬路市經營多間福利機構，出於「想要讓因為身體障礙無法出國的人，體會到出國旅行的感覺」好意，而建立太陽公園。
原來城堡是
公園內模仿世界各地的知名旅遊景點，分為「石區」以及「城堡區」兩個區域，分別仿製「凱旋門」、「兵馬俑」、「萬里長城」、「金字塔」等景點。照片中的城堡，就是仿製德國著名的「新天鵝堡」。
網民驚訝
拍下照片的攝影師當時正要返回居住的鳥取縣，湊巧在停車休息時看到了這一幕。他表示，「黃昏的黑暗增添了一些詭異氣氛。便利店的日常生活感，以及山丘上城堡的超脫日常感，形成鮮明對比，非常有趣」。
有網友留言說，「我還以為LAWSON已開到德國去了」。還有人笑言，「感覺像是你在電玩裡要挑戰Big Boss之前，先去了一趟便利店」、「這是遊戲存檔點吧」。