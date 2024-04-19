日本LAWSON便利店與城堡同框 網民驚呼：轉生到異世界

社群平台X流傳一張日本連鎖便利店LAWSON的奇幻照片，拍攝時間似乎在傍晚，可見亮著昏黃燈光的便利店後方，赫然矗立一座高聳的城堡。上傳者禁不住驚嘆，「簡直就像轉生到了異世界」。

日媒報導，拍攝照片的是一名攝影師，照片在本月14日上傳至X，累計超過1，200萬次瀏覽，逾30萬點讚。

照片中的便利店位於兵庫縣姬路市，後方雄偉城堡，加上昏暗天色，營造出超現實的神秘感。有網民直指，「這簡直就是像是電玩遊戲裡的場景」，也有人好奇，「那座城堡究竟是甚麼建築物？」