日本NHK中國外判員工脫稿事件　遭總務大臣批違背公共廣播使命

就日本放送協會（NHK）早前一名中國的外判員工，在上周一（19日）的新聞直播中脫稿讀出釣魚台的聲明事件。日本總務大臣松本剛明在今日（27日）出席內閣會議後回應，指NHK違反了公共廣播的使命而作出批評，並要求NHK調查事件防止再度發生。

在上周一NHK的下午直播中，一名外判的中國籍員工在直播上表示「釣魚台是中國固有領土」、「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦」等的言論，被日本政府認為言論不適當，有關員工在事件後被解僱。而NHK也正考慮透露刑事檢控當時人要求索償等。松本剛明在今日的內閣會議後回應事件，松本指有關行為違反了NHK的公共廣播使命，並要求NHK掌握正確的事實，並且調查事件避免同類事情再發生。