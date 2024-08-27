日本NHK中國外判員工脫稿事件　遭總務大臣批違背公共廣播使命

就日本放送協會（NHK）早前一名中國的外判員工，在上周一（19日）的新聞直播中脫稿讀出釣魚台的聲明事件。日本總務大臣松本剛明在今日（27日）出席內閣會議後回應，指NHK違反了公共廣播的使命而作出批評，並要求NHK調查事件防止再度發生。
在上周一NHK的下午直播中，一名外判的中國籍員工在直播上表示「釣魚台是中國固有領土」、「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦」等的言論，被日本政府認為言論不適當，有關員工在事件後被解僱。而NHK也正考慮透露刑事檢控當時人要求索償等。松本剛明在今日的內閣會議後回應事件，松本指有關行為違反了NHK的公共廣播使命，並要求NHK掌握正確的事實，並且調查事件避免同類事情再發生。
在事件後，NHK已停止包括中文以內共17種語言的直播，並改為以錄播形式播放，同時公司表示今後可能考慮加入人工智能的聲音作成。據日本媒體的報道，涉事的中國籍員工現年49歲，在20多歲時到日本留學，在東京大學的研究院畢業。男子過去從事多個新聞及翻譯等工作，包括擔任過節目主持及節目組的司儀等。除此之外，他也為包括豐田汽車、索尼、松下電器、東芝、資生堂等企業，以及日本內閣府、經濟產業省等進行網頁中文翻譯。