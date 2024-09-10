日本NHK中國外判工脫稿事前已表現抗拒　董事請辭高層扣半個月糧

在上月發生的日本NHK電視台，一名外判職員在直播脫稿的事年。日本NHK會長的稻葉延雄今日（10日）出席記者會，交代有關事件的公開報告，以及電視台的處分。其中包括稻葉在內的高層，將會返還1個月的50%月薪，同時NHK的國際播放部門董事即時辭職。

在上月19日，一名中國籍的NHK外判員工，在國際直播期間發表「釣魚台是中國領土」等的言論。據報涉事的49歲中國籍員工被即時解除合約，同時報稱已返回中國。不過有關問題在日本仍受到關注，作為日本公營廣播機構，日本政府要求NHK檢討，並在今日發表事件的公開報告。