日本NHK中國外判工脫稿事前已表現抗拒　董事請辭高層扣半個月糧

在上月發生的日本NHK電視台，一名外判職員在直播脫稿的事年。日本NHK會長的稻葉延雄今日（10日）出席記者會，交代有關事件的公開報告，以及電視台的處分。其中包括稻葉在內的高層，將會返還1個月的50%月薪，同時NHK的國際播放部門董事即時辭職。
在上月19日，一名中國籍的NHK外判員工，在國際直播期間發表「釣魚台是中國領土」等的言論。據報涉事的49歲中國籍員工被即時解除合約，同時報稱已返回中國。不過有關問題在日本仍受到關注，作為日本公營廣播機構，日本政府要求NHK檢討，並在今日發表事件的公開報告。
事前批評原稿含糊對個人造成危險
在有關報告書指，事件的發生如果有更好的事前處理是可以避免，而在事件後也沒能做好處理。因此包括稻葉在內的4名NHK高層人員，將會返還一半的薪酬1個月，至於負責國際廣播的董事會成員傍田賢治就即時辭職。至於NHK旗下子公司的NHK環球媒體服務的高層亦需要返還30%的薪酬1個月，以及國際廣播局的局長減薪以及4名職員被紀律處分。
另外根據有關的報告，有關的中國籍外判工早已有抗拒的表現。報告指男子對於有中國人在日本靖國神社塗鴉的新聞表示抗拒，他批評NHK的原稿「含糊不清，如果將有關稿件翻譯成中文播放，會對個人造成危險」，又質疑NHK自己的責任問題。結果男子就在國際廣播中，在有關原稿內讀出原本沒有的內容。