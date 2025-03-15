日本NHK黨黨魁街頭遇襲左耳受傷　持刀兇徒當場被捕

日本又有政治人物遇襲！東京警視廳表示，當地時間14日下午5點左右，保護國民防止NHK傷害黨（簡稱HNK黨）黨魁立花孝志遭一名男子持刀攻擊，左耳受傷，所幸傷勢並不嚴重，而動手的男子也當場遭到逮捕。
據日媒報導，14日下午5點左右，NHK黨黨魁立花孝志在東京霞關財務省附近正準備發表演說時，突然遭到一名手持利刃的男子襲擊，立花孝志左耳被割傷。
「啊，我失敗了」
動手的30多歲男子被以謀殺未遂當場逮捕，警視廳剛發布消息稱，男子名為宮西詩音（30歲），職業不明。據悉他在被捕時還嘟囔「啊，我失敗了」。
立花孝志被送上救護車前往醫院治療，他隨後也在社交平台上發文報平安，稱自己沒事。
佯裝成支持者
立花孝志正參加本月16日舉行的千葉縣知事選舉，原定14日在財務省前發表競選演說，不料卻發生意外。
由於當時現場有許多民眾及記者，不少人都目擊了攻擊過程，一名記者表示，該名男子當時佯裝成支持者，假裝要與立花孝志握手靠近他後攻擊。立花遇襲後摀住耳朵回到競選車上，繼續透過麥克風向支持者喊話，在救護車到達之前，他況狀穩定。
日本政治人物在這幾年時常遭到攻擊。前首相安倍晉三就是在街頭演說時遭人開槍擊斃；而岸田文雄也曾在出席地方活動時被人投擲爆裂物，所幸無人受傷。
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