日本NHK黨黨魁街頭遇襲左耳受傷　持刀兇徒當場被捕

日本又有政治人物遇襲！東京警視廳表示，當地時間14日下午5點左右，保護國民防止NHK傷害黨（簡稱HNK黨） 黨魁 立花孝志遭一名男子持刀攻擊，左耳受傷，所幸傷勢並不嚴重，而動手的男子也當場遭到逮捕。

據日媒報導，14日下午5點左右，NHK黨黨魁 立花孝志 在東京霞關財務省附近正準備發表演說時，突然遭到一名手持利刃的男子襲擊， 立花孝志左耳被割傷。

「啊，我失敗了」

動手的30多歲男子被以謀殺未遂當場逮捕，警視廳剛發布消息稱，男子名為宮西詩音（30歲），職業不明。據悉他在被捕時還 嘟囔「啊，我失敗了」。