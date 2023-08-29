日本SOGO、西武百貨勞資協商破局　工會宣佈將進行睽違61年大罷工

9百多名員工參與抗議

據日媒報道，由於SEVEN&i控股要將SOGO和西武賣給美國的投資公司，工會希望可以維持雇用，但資方似乎無法接受。因此工會決定發起罷工，工會中央執行委員會委員長寺岡泰弘表示，「我們已發出行使罷工權的通知，起始日期為2023年8月31日。」28日下午，SOGO/西武工會與Seven & i高層舉行會議，討論了出售後的銷售樓層構成以及就業維持等問題。但Seven & i與工會雙方未能達成協議，工會通知將於31日在西武池袋總店進行全天罷工。工會方表示，如果在29日和30日得不到滿意的答覆，就會準備在西武池袋總公司進行罷工，據悉將會有約9百多名員工參與。另一方面，Seven＆i表示：「如果進行罷工，會給我們的客戶、業務合作夥伴以及所有相關人士帶來麻煩，我們對此感到非常抱歉。對於SOGO西武工會的訴求，我們將繼續溝通與協調。」回溯日本上一次有大型百貨公司集體罷工已經是1962年，若這次罷工成真，將會是61年來首次的罕見罷工行動。

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