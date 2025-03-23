日本SUKIYA爆「死老鼠味噌湯」事件 公司事隔兩月終道歉

日本知名牛丼連鎖店SUKIYA(すき家)近日陷入食品安全風波。一名網民早前在Google評論版留言，聲稱1月底在鳥取市SUKIYA分店用餐時，竟在味噌湯中發現一隻死老鼠。事件在網路上引發熱議，有網民一度懷疑事件真偽，而SUKIYA直至昨天(22日)終承認事件，並公開道歉，引起公眾關注。
一名網民在SUKIYA鳥取南吉方店的Google評論頁面留言，聲稱1月21日在該店吃早餐時，驚見味噌湯「加料」——漂浮著一隻死老鼠，並上傳有關照片。
事主在留言中表示︰「2028年1月21日星期二早上8點左右，點了生蛋拌飯早餐，送來的味噌湯裏有死老鼠。實在無法相信。我已經通知保健所(衛生中心)及總公司，但我已經沒胃口了。」由於事主把日期寫成「2028年1月21日」，令網友質疑事件是否屬實，也有人猜測照片是不是AI生成。
SUKIYA︰老鼠混進放有食材的碗 員工出餐前無留意
經過近兩個月調查，SUKIYA昨發表聲明，證實事件發生於1月21日，指初步調查顯示，員工準備了幾個放置有食材的碗，估計其中一個碗被老鼠混入，而員工出餐前未有留意；並強調其他顧客的食物沒受污染。
SUKIYA向公眾致歉，並稱對於事件沒有透過官方渠道公布，而要顧客從網上得知，對此深感抱歉。據報涉事分店已停業兩天整理及消毒，SUKIYA稱將加強員工的衛生管理培訓，日後將每季定期檢查，防止類似事件再次發生；同時已指示全國分店出餐前須徹底檢查食物狀況。