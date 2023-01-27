日本TikToker犯眾憎　為拍片欺凌無家者

據日本傳媒報道，有關短片在上周三（18日）在TikTok上發布。有指發生在名古屋的鬧市，一名女子誘騙一名無家婦人，到一間便利店購物，誰知在結帳櫃檯之前，女子就帶嬉皮笑臉離開，婦人一邊叫着女子不要走，而女子反過去說自己不會為婦人結帳，又稱要趕時間離開了。把婦人留在便利店內，此時婦人方知被騙，然後一臉無奈轉身把貨品放回原來位置。

為拍攝短片吸引流量，而做出不同蠢事的消息時有所聞。近日日本一個TikTok帳號發布的一條短片就引起了熱議，片中一名女子誘騙無家者到便利店購物，在結帳時就故意溜掉，把無人家者留在便利店一臉無奈。事件引起日本對無家者的關注以及青年為吸引注意做出各種過份行為的爭議。

影片在日本迅速受到批評，有人指責拍片者為了吸引流量，不惜欺負弱勢人士，也有批評這些影片不見得有甚麼好笑。而報道指，同一個帳號也在之後發放一條影片，表示女子向無家婦人要表示「和好」，向婦人表示把食物給她。

社交媒體大量滋擾影片

日本傳媒就在網上發現，透過該無家婦人的別名在TikTok上搜尋，發現不少滋擾的短片，並向當地社福機構確定影片的無家婦人在名古屋的鬧市留連。在當地的記者之後也進行跟進調查，發現附近大約有數十個無家者，並看到有年輕人借故要求與無家者拍攝，有無家者表示不時受到青年人的滋擾，有的借故欺凌，也有的說要給錢他們聽他們說故事等。

日本厚生勞働省的統計，直至2022年的1月為止，全日本有3,448名無家者，比之前一年的同一個月份少10%。當中大阪府有966人，其次是東京都，有770人，至於事發的愛知縣排第5，有136人。日本在2002年設立無家者自立支援法，讓地方政府為無家者設立支援設施，讓他們脫離流浪的生活。而日本無家者被襲擊也不罕見，在2020年3月，一名81歲的無家者在岐阜縣被青年圍毆致死，當中2人被判囚。同年11月，東京澀谷一名64歲無家婦人在巴士站的長椅上被男子擊中頭部死亡。