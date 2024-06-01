熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-01 13:00:00

日本YouTube樂團30歲結他手刺殺小女友　犯案後自行報警稱「本想殺她再自戕」

分享：

綜合日媒報導，矢野麻也31日因涉嫌殺人未遂被捕，警方表示，他在東京中野區公寓的住處內，一度持刀刺進10多歲女友的胸口，女方被救護人員送醫救治，所幸意識清醒。矢野麻也面對警方詢問，他也坦承犯行，「我在她睡覺時刺了她左胸口一刀，我本來是打算殺了她之後自殺的」。事發後，矢野麻也自己打電話報警，稱自己刺傷女友，警方趕到現場並將矢野逮捕，用來犯案的刀具也掉落在床邊，上面仍沾有血跡。

記者高珞曦／綜合報導

日本YouTube樂團「ツユ」（TUYU）的30歲結他手、百萬YouTuber矢野麻也在周五（5月31日）傳出殺人未遂，他在東京住處試圖刺殺10多歲女友，但被警方逮捕，他也供認不諱，甚至表示原本打算殺了女友再自殺。

綜合日媒報導，矢野麻也31日因涉嫌殺人未遂被捕，警方表示，他在東京中野區公寓的住處內，一度持刀刺進10多歲女友的胸口，女方被救護人員送醫救治，所幸意識清醒。矢野麻也面對警方詢問，他也坦承犯行，「我在她睡覺時刺了她左胸口一刀，我本來是打算殺了她之後自殺的」。事發後，矢野麻也自己打電話報警，稱自己刺傷女友，警方趕到現場並將矢野逮捕，用來犯案的刀具也掉落在床邊，上面仍沾有血跡。

此外，矢野還有用「ぷす」（Pusu）為名經營YouTube頻道，他所屬的樂團更是在YouTube上擁有超過100萬訂閱者，這次事件造成粉絲極大衝擊，在社群平台紛紛直呼不敢相信。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受