日本YouTube樂團30歲結他手刺殺小女友　犯案後自行報警稱「本想殺她再自戕」

綜合日媒報導，矢野麻也31日因涉嫌殺人未遂被捕，警方表示，他在東京中野區公寓的住處內，一度持刀刺進10多歲女友的胸口，女方被救護人員送醫救治，所幸意識清醒。矢野麻也面對警方詢問，他也坦承犯行，「我在她睡覺時刺了她左胸口一刀，我本來是打算殺了她之後自殺的」。事發後，矢野麻也自己打電話報警，稱自己刺傷女友，警方趕到現場並將矢野逮捕，用來犯案的刀具也掉落在床邊，上面仍沾有血跡。

記者高珞曦／綜合報導

日本YouTube樂團「ツユ」（TUYU）的30歲結他手、百萬YouTuber矢野麻也在周五（5月31日）傳出殺人未遂，他在東京住處試圖刺殺10多歲女友，但被警方逮捕，他也供認不諱，甚至表示原本打算殺了女友再自殺。

綜合日媒報導，矢野麻也31日因涉嫌殺人未遂被捕，警方表示，他在東京中野區公寓的住處內，一度持刀刺進10多歲女友的胸口，女方被救護人員送醫救治，所幸意識清醒。矢野麻也面對警方詢問，他也坦承犯行，「我在她睡覺時刺了她左胸口一刀，我本來是打算殺了她之後自殺的」。事發後，矢野麻也自己打電話報警，稱自己刺傷女友，警方趕到現場並將矢野逮捕，用來犯案的刀具也掉落在床邊，上面仍沾有血跡。