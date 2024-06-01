日本YouTube樂團30歲結他手刺殺小女友　犯案後自行報警稱「本想殺她再自戕」

記者高珞曦／綜合報導
日本YouTube樂團「ツユ」（TUYU）的30歲結他手、百萬YouTuber矢野麻也在周五（5月31日）傳出殺人未遂，他在東京住處試圖刺殺10多歲女友，但被警方逮捕，他也供認不諱，甚至表示原本打算殺了女友再自殺。
綜合日媒報導，矢野麻也31日因涉嫌殺人未遂被捕，警方表示，他在東京中野區公寓的住處內，一度持刀刺進10多歲女友的胸口，女方被救護人員送醫救治，所幸意識清醒。矢野麻也面對警方詢問，他也坦承犯行，「我在她睡覺時刺了她左胸口一刀，我本來是打算殺了她之後自殺的」。事發後，矢野麻也自己打電話報警，稱自己刺傷女友，警方趕到現場並將矢野逮捕，用來犯案的刀具也掉落在床邊，上面仍沾有血跡。
此外，矢野還有用「ぷす」（Pusu）為名經營YouTube頻道，他所屬的樂團更是在YouTube上擁有超過100萬訂閱者，這次事件造成粉絲極大衝擊，在社群平台紛紛直呼不敢相信。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk