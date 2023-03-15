日本YouTuber東谷義和遭正式取消議員資格 白支逾100萬薪酬

日本首名YouTuber議員東谷義和被傳因欠債「走佬」阿聯酋，由去年7月當選至今從未出席過國會會議，參議院今日舉行全體會議，在235票贊成及其參院唯一黨友1票反對下，通過對他處以最嚴厲的「除名」處罰，他即時喪失議員資格。這是日本72年來首位議員遭除名，為歷來第3宗，但因缺席會議而遭踢出國會則屬首次。參院事務局指，截至周三，東谷義和獲取全年近2,000萬日圓(約118萬港元)薪酬和津貼，將要求他按比例繳回部分款項。

東谷義和｜涉訛稱安排與防彈少年成員會面騙財

參議院紀律委員會上周給予東谷義和最後機會，要求他回日本親身出席全體會議，並就一直缺席道歉。但東谷義和卻去了土耳其到訪地震災區，稱自己會將議員薪酬捐出賑災。他稱留在海外是擔心因詐騙罪名被捕，即使根據憲法，議員在會期內可豁免被拘捕。在去年參議院選舉前，東谷義和在其YouTube頻道大爆名人醜聞，包括公開疑似日本男星小栗旬的不雅短片。

在選舉中因比例代表制晉身國會的東谷義和也涉嫌騙取數人金錢，訛稱可以安排對方與紅爆全球的南韓男團防彈少年(BTS)成員見面。有消息指，警方去年12月就東谷義和YouTube上載片段懷疑涉及誹謗及敲詐勒索，要求他自願接受問話。警方亦於今年1月搜查數處與他有關聯的地方。