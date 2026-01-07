日核安機構職員赴中國遺失公務手機　機密個資恐外洩

日本原子力規制廳一名職員於去年11月前往中國的私人行程期間，遺失公務用智能手機，裡面包含職員姓名、聯絡方式等具高度機密性的未公開個資。規制廳表示，無法排除個資外洩可能性，已經通報相關機構。

原子力規制廳為2011年福島第一核電廠事故後新設的行政機構，於2012年成立，負責日本核能安全監管。綜合《朝日電視台》、《共同社》報道，相關人士表示，這名職員去年11月3日因私人行程前往上海，在當地機場接受安檢、檢查隨身行李時，疑似丟失公務用智慧型手機。該名職員3天後才發現遺失手機，向機場等相關單位查詢，始終未能找回手機。遺失的手機儲存有負責核安相關部門職員的姓名、聯絡方式等資訊。由於該部門主要負責日本國內核能設施中核物質的防護與管理，以防止恐怖攻擊或核物質遭竊，因此個資管理極為嚴格，相關職員的身分與聯絡資訊不對外公開，屬於相當敏感的資訊。