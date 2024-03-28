日漢人有三急去便利店借廁所　竟誤闖AV拍攝場地

日本一位網名為「裏庭」的日本網民近日在社交平台X表示，自己日前在街上突然人有三急，便走進當地知名連鎖便利店「LAWSON」時，卻發現店內氣氛「不對勁」，撇頭赫然看見一群人正在拍影片，立即趕快離開。原來這間「LAWSON」其實是攝影棚，亦是AV片商愛用的拍攝場地，令他哭笑不得。

綜合報道，「裏庭」退到店外才仔細看了店家外觀，這才發現剛才的「便利店」根本不是「LAWSON」，而是看似LAWSON相似、提供給片商租用來拍片的攝影棚，店外還貼上租借費用5小時8萬日圓(約4,100港元)的公告。貼文一出讓大批網民爆笑，至今吸引超過500萬名網民「朝聖」。網上有老司機指出，「裏庭」誤闖的攝影棚其實是AV片商愛用地，不少A片中的便利店題材都是在這間位於東京板橋區的攝影棚取景。